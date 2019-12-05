法国外贸银行：中美贸易协定尚不确定 人民币汇率或迅速调整

中美能否于本月中达成第一阶段贸易协定仍阴晴不定，法国外贸银行（Natixis）最新发表报告称，这份“临时协定”本质上回避了所有棘手问题，故市场原先对此也没有抱太高期望；因此即使此时不能达成协议，市场应不会有大幅度的下调预期，对中国经济的总体影响也有限，但可能带来的直接后果将为人民币汇率迅速调整。

根据路透社报道，Natixis报告指出，美国总统特朗普近期宣布，倾向于明年美国大选后再与中方敲定第一阶段的贸易协定，中美的期中贸易谈判似乎再次停滞不前。随着12月15日中美两国成功达成协议的可能性愈发降低，市场的反应也开始趋于负面。

但报告指出，现时所谓的“临时协定”本质上回避了所有棘手的问题，例如知识产权保护、产业政策补贴、国有企业角色及市场准入等问题，全部留到后续阶段。因此，市场对如此一份临时协定，原本也没有抱有太高的期望。此时即使不能达成协议，市场其实也不至于会大幅度地下调预期。

法国外贸银行指出，过去一段时间以来，中国经济始终受到投资不振的困扰，政府实施的大部分刺激措施都未能有效提振投资信心。消费者价格上涨，更限缩了中国央行进一步宽松货币政策的空间，令经济形势变得更加复杂。

该行报告称，“这一背景下，人民币贬值无疑是便捷有效、能缓解当前困境的需求政策。”

报告还指，目前人民币贬值预期减弱，一定程度上与中美可能达成贸易协定密切相关；如果中国意识到协议的机会渺茫，就可能会利用人民币汇率贬值来刺激外需。

虽然这一举措可能会进一步推高中国的通膨，但是，目前的通货膨胀主要是猪肉供给减少造成，汇率贬值对通货膨胀率的影响并不会太大。汇率贬值将更有利于提高中国被加征关税削弱的竞争力。相较之下，这一政策显然利大于弊。

该行报告总结：“总而言之，无论中美双方是否能达成贸易协定，对中国经济的总体影响有限。如果双方未能达成协议，可能直接的后果将会体现为人民币汇率的迅速调整。”