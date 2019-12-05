三只大熊猫首次在四川以外地区野化放归

中国大熊猫保护研究中心的三只大熊猫将被放归到位于江西省的官山国家级自然保护区，这是大熊猫首次在四川以外的地方野化放归。

据央视新闻客户端消息，中国大熊猫保护研究中心最新发布，经中国大熊猫保护研究中心、中国林科院、浙江大学、北京师范大学、中科院生态环境研究中心等单位专家联合论证，中国大熊猫保护研究中心的三只大熊猫“潘旺”“冉冉”和“云儿”，将开启重引入试验研究。三只大熊猫将择机被放归到位于江西省的官山国家级自然保护区，这是大熊猫首次在四川以外的地方野化放归。

大熊猫的重引入，是指将圈养繁育的大熊猫经野化培训后，放归到历史分布区内生活繁衍，从而重建其野生种群。开展大熊猫重引入科学试验，能获取大熊猫适应现有环境、气候过程中的珍贵数据，对深入了解大熊猫在历史分布区灭绝原因具有极高的科研价值。

中国大熊猫保护研究中心常务副主任张和民表示，在历史上，大熊猫曾经分布在中国17个省、市、自治区。我们圈养大熊猫种群数量恢复得这么好，已经可持续发展了，而且有能力去反哺野生种群，所以我们考虑到这个情况，我们既做大熊猫的野化放归，也要关注大熊猫的重引入。

作为全球最大的大熊猫繁育基地，中国大熊猫保护研究中心的大熊猫种群数量目前已经超过600只。2003年，中国大熊猫保护研究中心开始对圈养大熊猫进行培训和放归，到目前为止，总共放归了11只大熊猫。

张和民说，熊猫它在历史上有，现在还能不能回去，而且是什么原因，是我们人为的原因还是气候的原因使它们没有了，我们都要去研究。

这次参加大熊猫重引入试验的，是中国大熊猫保护研究中心的三只圈养大熊猫“潘旺”、“冉冉”和“云儿”。目前，它们已经完成培训，可以开展野化放归。

大熊猫“潘旺”“冉冉”和“云儿”、一雄两雌，云儿是雄性，潘旺和冉冉是雌性，它们现在都是两岁多。

中国大熊猫保护研究中心野外研究动管部副部长牟仕杰表示，三只熊猫的性格听到异响都马上躲避，钻进竹林里面，趴在树上，躲避危险。目前来说，它们的身体指标都很正常，健康状态都好。