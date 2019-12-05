德国电讯冻结5G采购交易 等待政府决定是否禁用华为

欧洲最大的电信公司德国电讯（Deutsche Telekom）周三称，该公司已暂时叫停所有5G网络设备采购交易，等待德国有关是否基于安全理由而禁止购买中国华为设备的辩论得出结论。

据路透社报道，在德国总理默克尔执政联盟资深议员提出抗议并呼吁禁用华为之后，德国电讯陷入困境。华为是该公司在德国乃至欧洲现有移动网络的一家主要供应商。

与此同时在美国，德国电讯旗下T-Mobile与同行Sprint的260亿美元（354亿新元）合并交易还没落定。美国有十多个州已起诉阻止此项合并交易，纽约一位法官将在12月9日听审此案。

华盛顿在今年5月对华为实施出口禁令，并呼吁其盟友也跟上，宣称华为的设备不安全，有被北京利用之虞。美国总统特朗普在周三的北约峰会上特别强调了这种担忧。

虽然华为否认美国的指控，但任何有关德国电讯与华为有新业务往来的迹象都可能会降低其美国交易获得通过的可能性。

德国电讯在回复路透的置评请求时说：“鉴于不明朗的政治形势，我们目前没有与任何供应商签订任何5G合同......我们目前正向供应商通知此事。”

据一位要求匿名的业内消息人士称，德国电讯董事会成员Claudia Nemat最近与华为副董事长徐直军会面，讨论了两家公司的业务关系。

德国电讯未就具体会谈置评，也未透露未来华为能在该公司的5G投资预算中占多大份额。“众所周知，出于安全原因，德国电讯依赖多家供应商，”该公司称。



