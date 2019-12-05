美心创办人长女：港教育局未尽力推行国民教育

香港美心集团的创办人伍沾德的长女伍淑清受访时表示，香港教育局在香港回归后没有尽力推行国民教育，令港人欠缺国民意识。香港教育局回覆表示，局方一直重视国民教育，未来会让师生全方位认识国情，并进一步加强价值教育的工作。

据中国环球电视网（CGTN）报道，原全国政协委员、美心集团联合创办人伍沾德的女儿伍淑清12月3日接受该媒体访问时表示，目前香港局势与教育局在推行国民教育上做的不够有关。

伍淑清说道，自1997年香港回归以来，香港教育局已经非常脱节了。他们没有意识到香港已经是中国的一部分。

伍淑清认为，教育局应该鼓励学校，从幼儿园，小学教育学生香港是中国的一部分，认识到他们是中国人。香港教育局从未对促进这种国民教育感兴趣。 因此，在过去的二十年中，香港的年轻人接受了这样的培训：他们出生于香港，他们喜欢香港，但是对他们来说，中国是一个非常遥远的名字，他们对北京没有任何依恋。 如果你翻翻香港的教科书，其中一些教科书是非常反华的，书中的内容她认为是不准确的。而一部分老师也不喜欢国家，学生受到影响。

伍淑清还提到，香港现在为人父母的一代人约40岁左右，没有经历过苦难，欠缺准确的国民教育。他们大部分都不了解中国，自修例风波以来变得情绪化与不理智。

伍淑清说，“他们只在乎自己的子女，即使社会暴乱，那些家长都不责怪子女，而是责怪政府、警方”，而若要更好的社会环境，家长必须正确地教养子女。

她认为，应该鼓励幼儿园、小学官校教导学生香港是中国一部分，以认同自己是中国人。香港青年深受社交媒体影响，中国中央政府也应好好思考如何与年轻人有效地沟通。

另据《星岛日报》报道，香港教育局回覆表示，局方一直重视国民教育。培养学生对国民身分的认同，是中、小学教育的学习宗旨之一，让学生认识国家历史则是学校教育应有之责。教育局表明未来会通过课程增润、教师培训、师生和大陆交流等活动让师生全方位认识国情，以及会进一步加强价值教育的工作，包括正确认识《宪法》和《基本法》。