中国商务部：若中美双方达成第一阶段协议 应相应降低关税

中国商务部发言人高峰今天表示，中国认为如果中美双方达成第一阶段贸易协议，应该相应降低关税；双方经贸团队一直保持密切沟通，目前没有更多细节透露。

据路透社报道，高峰在商务部新闻发布会上谈到区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）谈判时称，相关法律文本审核于本周启动，各方正在雅加达开展这项谈判；同时，各方将继续与印度保持密切的沟通和磋商。

高峰说：“破坏多边贸易体制的行为受到绝大多数世贸组织（WTO）成员的谴责，中方将继续努力维护世贸组织争端解决机制的运转，扞卫以规则为基础的多边贸易体制机制。”

他并透露，外商投资法实施条例公开征求意见已经结束，将进一步完善实施条例草案，推动尽快出台。

关于不可靠实体清单制度，目前则没有进一步信息可以透露。

美国总统特朗普前天表示，与中国的贸易协议可能必须要等到2020年11月美国大选之后才会达成。但他隔日又称与中国的贸易“磋商进行得很顺利，我们将拭目以待，看会发生什么。”

中国外交部发言人华春莹昨天则表示，在中美贸易协议上没有时间表或最终期限，美国通过涉疆法案将会影响两国在重要领域的双边合作。

美国众议院当地时间周二（3日）以407张赞成票对一张反对票，压倒性通过《2019年维吾尔人权政策法案》。该法案是参议院今年9月通过的《维吾尔人权政策法案》的增强版，要求美国总统特朗普就新疆问题采取更强硬措施。

