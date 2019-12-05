港立会续辩弹劾案 议员批评林郑渎职

香港立法会今早（5日）复会，继续辩论由民主派议员联合提出的弹劾香港特首林郑月娥的议案。

据《星岛日报》报道，香港议员胡志伟批评称，林郑月娥犯下重大政治错误，经过半年后才称会成立独立检讨委员会。胡志伟称这不能称作“回应”民意，他更指林郑月娥渎职。

胡志伟认为，成立独立调查委员会社会上已有共识，但政府仍然玩“语言伪术”，失信于民本身就是重大的政治错误。

会计界的梁继昌批评，政府就逃犯条例草案的咨询期只有短短三个星期，远少于一般草案所需的至少三个月。他认为政府6月起的所作所为完全是渎职，并举例称，香港讨论废物处置议题已有数年，市民是否连垃圾都比不上。

新民主同盟创会会员范国威亦批评林郑月娥纵容警方使用过度武力，令警队成为巩固政权、消灭反对声音的方式。他认为，反修例运动至今近半年，没有一个高官下台，没有一个违法的警察受法律制裁，反映政府与民为敌。

另据香港01报道，香港大专学界4日到政府总部外请愿，发起联署要求英国剑桥大学，撤销特首林郑月娥的荣誉学士名衔。香港大专学界将于12月14日递交联署信，希望引起国际社会对香港情况的关注。

香港大学校友关注组副召集人麦东荣表示，是次联署与上一次英国国会议员发出的联署分别在于，香港中文大学和理工大学的事件后，社会更清楚见到林郑政府对学生的暴力，打压院校自主，因此香港本地大专学界的学生及校友发起联署，希望英国剑桥大学撤销林郑月娥的荣誉院士名衔，以谴责她在反修例风波中的做法。

三名英国上议院议员今年11月去信剑桥大学校长、副校长以及沃尔森学院（Wolfson College ）院长，批评林郑月娥在处理香港反修例风波中的手法，促请收回其荣誉院士头衔，不过被校方拒绝。