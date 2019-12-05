华为：主要供应给小型运营商 在美收入较采购相比可忽略不计

华为企业沟通部副总裁宋凯表示，华为的设备在美国主要卖给40家小型无线和有线运营商，比起在美国的采购数额，华为在美国的收入可忽略不计。

根据澎湃新闻报道，宋凯在今天召开的新闻发布会上表示：比起华为在美国的110亿美元（149亿新元）采购，华为在美国的收入也是可以忽略不计的，且这些年在美国的收入和人员在递减。

宋凯曾经担任华为美国市场CEO。据他在会上介绍，在美国，华为的设备主要卖给40家小型无线和有线运营商，这些运营商为偏远地区的学校、医院、农场、家庭、社区大学和急救中心提供网络联接。

宋凯表示：“因为这些地区规模太小、交通不便利、无利可图，其他厂商都不愿意与他们合作。只有华为挺身而出。这也是华为一直以来在做的事情。今天，我们正是在争取我们做这件事的权利。”

据宋凯介绍，这些小型无线和有线运营商给偏远地区搭建了一条数字生命线，但这条生命线需要依赖通用服务基金才能维持。

此前美国联邦通信委员会通过一项决定，将华为认定为美国国家安全威胁，并禁止美国农村地区运营商使用通用服务基金（USF）购买华为设备。

华为今天上午宣布向美国法院提交起诉书，请求法院认定美国联邦通信委员会（FCC）有关禁止华为参与联邦补贴资金项目的决定违反了美国宪法和《行政诉讼法》。

宋凯在发言中提到，美国联邦通信委员会颁布的新规将禁止这些运营商使用该基金购买华为设备，甚至还要求这些运营商移除他们已经安装的华为设备，这将为运营商带来数亿美元的额外成本。有些运营商说，如果他们不得不遵守这一规定，可能会以破产告终。

宋凯说：“真正令人痛心的是：移除华为设备并不会让美国的网络更安全。”

