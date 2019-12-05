陕西神木少女被迫卖淫致死案宣判 家属将申请抗诉

中国陕西榆林市中级人民法院12月5日，对陕西榆林神木市15岁少女遇害案一审宣判，六名被告人均获刑罚，其中一人被判无期。被害人家属不满判决结果，表示将申请检方抗诉。

综合北京头条和《新京报》报道，陕西榆林市中级法院一审宣判，六名被告人获刑，其中一人犯故意杀人罪、强迫卖淫罪，被判无期徒刑，另外五人分别获刑三年六个月至15年不等。

六名被告的法定代理人赔偿附带民事诉讼原告人经济损失35591.3元（人民币，下同，6882.06新币），互负带赔偿责任。

榆林市中级法院出具的《刑事附带民事判决书》公布了刘雨遇害的详细经过。

上述判决书显示，法院审理查明，2018年9月23日15时，被告人杨某、白某鹤、贺某强迫被害人刘雨（化名）前往某宾馆卖淫，之后涉案人员韩某某对杨某称刘雨非处女，拒绝给付剩余费用。当日17时许，刘雨被杨某、白某鹤、贺某、张某豪、乔某国带到暂住处，以刘雨欺骗为由对其长时间殴打。次日早晨，五人发现刘雨死亡，请求李某伟帮忙处理尸体，之后其中三人将尸体处理后抬到废弃的砖墙角内掩埋。

经榆林市公安司法鉴定中心鉴定，刘雨系头部受钝性外力作用使颅内出血，致呼吸循环功能障碍死亡。

韩某某证言显示，杨某去年9月说她有个朋友是处女，1500元（人民币，下同，290.12新币）一次，事发当天，韩某某见到刘雨后，不想和刘雨发生关系，刘雨也请求他不要告知杨某两人未发生关系，于是韩某某借口说刘雨不是处女，两人未发生关系。

刘雨家属认为，韩某某提出发生性行为要求，刘雨被带到宾馆与他发生关系，随后韩某某找借口拒付费用，引发矛盾致刘雨被殴打致死，韩某某也应该被列为共犯，受到刑事处罚。

受害人家属代理律师介绍，家属对于一审判决不满，将申请检方抗诉。

此前，神木市万镇镇政府工作人员在接受澎湃新闻采访时称，万镇镇人民政府相关部门2018年12月曾收到神木市公安局下发的终止侦查告知书，内容为韩某某涉嫌强奸案，但经调查不构成犯罪，决定终止侦查。

该工作人员称，韩某某曾在神木市万镇镇人民政府工作过，但并非公职人员，“只是协管员”，韩某某2019年春季已离职。据了解，案发后，韩某某被当地警方治安拘留15天，罚款5000元。

刘雨母亲对上述回应并不认同，她说自女儿出事后，他们夫妻没有再外出打工，家里没了收入，刘雨现在尚未安葬，还被放置在殡仪馆，费用不菲，“一天就需要好几百，在殡仪馆一年多了。韩某某也没有受到该有的处罚，希望为孩子挽回最后的尊严。”

此外，新京报记者在上述判决书中看到，法院审理查明，几名被告人在刘雨遇害后，还多次犯案，其中三人逼迫14岁少女卖淫。