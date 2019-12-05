中国驻美大使：望美国对中美关系等作理性选择

中国驻美大使崔天凯4日在华盛顿说，希望美国对中美关系等根本问题作出理性明智的选择。

据中新社报道，崔天凯当天在美中贸委会2019年度晚宴上讲话时作上述表示。他说，今天中美关系正处在关键路口。两国经贸团队正在为解决分歧而共同努力。“同时，我们必须高度警惕，正当贸易争端复杂难解时，一些破坏性势力正在趁虚而入。”

崔天凯称，“脱钩”“新冷战”“文明冲突”等极端主张登堂入室。美国一些人试图在两国人民之间散布敌意，甚至在两国之间挑起冲突。

崔天凯说，这世界上本无所谓“修昔底德陷阱”，真正的陷阱来自误解误判和执迷不悟的偏见。

崔天凯强调，中国发展是要超越自己，而不是取代别人，中国对谋求全球或地区霸权根本没有兴趣。中国期待面向两国人民利益同美国共同构建以协调、合作、稳定为基调的中美关系，实现这一关系持续健康发展。

崔天凯表示，面对中国等一大批发展中国家兴起的历史趋势，美国是看到合作伙伴而欢迎，还是眼里只有对手敌人而抵制？希望美国对这些根本问题作出理性明智的选择。

对于香港问题，崔天凯指，该地区的事情被严重歪曲。香港的当务之急是止暴制乱、恢复秩序。但确实有人要挑战“一国两制”的底线，真正目标是要推翻“一国”、毁掉“两制”。

对于新疆问题，崔天凯说，新疆曾经历数以千计的暴恐攻击，经过严厉打击顽固暴恐分子、教育和挽救曾经受暴恐思想影响的人们，现在已经三年没有发生暴恐事件。这就是事实。不管有人制造了多少“假新闻”、编出了多少离奇的数字，事实永远胜于谎言。

崔天凯最后表示，中美是促进世界和平、稳定、繁荣的关键利益攸关方。坚决反对在中美人民之间制造对立，坚决抵制破坏两国关系健康发展的企图，坚持为中美友谊与合作注入正能量，是两国企业共同的社会责任。