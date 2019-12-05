港抗争者上榜彭博年度50大最具影响力人物榜单

彭博社昨日（4日）公布年度50大最具影响力人物名单，香港抗争者榜上有名。

据立场新闻报道，彭博社昨日公布2019年的最具影响力人物，从政治、金融、时尚、科技等领域选出50人，香港抗争者亦榜上有名。今期杂志封面亦找到戴着黄色头盔、眼罩、面罩，“full gear”的抗争者相片。

彭博社形容，香港抗争者人数多达200万人，抗争持续六个月，是一场“没有领袖的社会运动”。混乱局面起源明确，源于香港政府提出修订“逃犯条例”，引起市民对中国大陆不透明司法制度（opaque legal system）的恐惧。抗争者大多经由网上讨论区动员，上街游行大致和平，并以雨伞作为抵挡防暴警方的盾牌。

报道提到，“逃犯条例”虽然终究撤回，但抗争人士目标扩充至“五大诉求”，包括要求落实普选等。当港府排除进一步让步时，无休止的冲突使金融中心陷入了经济困境。香港政府预料本年度将录得十年以来首次衰退，国内生产总值（GDP）将比2018年萎缩1.3％。

多项诉求未获回应，示威冲突持续，警民双方均出现武力升级。抗争者使用汽油弹，燃烧杂物作路障，扰乱铁路系统，与不同意见人士“私了”，又进行“网上起底”披露警察个人资料。与此同时，香港警察使用10,000 枚催泪弹，甚至实弹，而且面对一系列滥权的指控。彭博社形容，港府态度“绝不妥协”，官员认为抗争者行动日趋暴力有违民主，纷争似乎短期内难以平息。

彭博社的评论以香港区议会选举非建制阵营大胜，以及美国总统特朗普签署《香港人权与民主法案》声援香港抗争者为结尾。

自2017年起，《彭博》每年年底公布“彭博50”名单。今年的名单中，其他上榜人物包括：海底捞创办人张勇夫妻、华人企业家袁征、知名环保活动家滕伯格（Greta Thunberg）、禁止贩售攻击步枪与半自动武器的纽西兰总理阿登（Jacinda Ardern） 、美国视像会议软件公司Zoom创办人等。