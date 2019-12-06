中国官媒：美大搞反恐双重标准令人不齿

美国众议院12月3日通过《维吾尔人权政策法案》，向中国施压，中共中央机关报《人民日报》今天（6日）刊出评论员文章称，美国在反恐问题上大搞双重标准，暴露其在人权问题上的虚伪。

文章称，美方此举歪曲抹黑中国去极端化和打击恐怖主义的努力，是“粗暴干涉中国内政”。新疆采取包括开展职业技能教育培训工作在内的反恐和去极端化举措，不仅符合中国法律法规，也符合联合国关于预防性反恐的基本精神和原则。

文章指出，美国国会对新疆依法依规打击恐怖主义、去极端化和保护人权的努力视而不见，对新疆当前经济发展、社会稳定、民族团结、宗教和谐的大好局面视而不见，反而捏造事实、诋毁抹黑中国反恐和去极端化的正义之举。这是在反恐问题上典型的双重标准，其在人权问题上的虚伪暴露无遗。

文章还说，新疆教培中心的设立和实施，目的是消除恐怖主义、宗教极端主义滋生和蔓延的土壤和条件，有效遏制恐怖活动多发、频发势头。许多国际人士通过到新疆实地参观访问，理解了新疆开展教培工作的紧迫性、必要性、合法性、合理性。

文章最后强调，美方借所谓人权问题诬蔑攻击中国新疆反恐努力的卑劣做法，为国际社会有识之士所不齿。强烈敦促美方立即摒弃在反恐、去极端化问题上的双重标准，停止在所谓新疆人权问题上做文章，停止借所谓涉疆问题干涉中国内政。