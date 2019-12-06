人民日报评《追我吧》永久停播：反思不应停止

人民日报针对浙卫视永久停播《追我吧》发文表示，整个行业应以高以翔猝死事件为契机彻底检讨反思，梳理不规范的流程，避免悲剧重演。

根据新浪新闻报道，人民日报客户端针对浙卫视昨天决定永久停播《追我吧》节目决定，发文称“反思不应停止”。此前，艺人高以翔在《追我吧》录制过程中意外离世，浙江卫视及其相关节目组受到舆论抨击。

人民日报客户端发文称，停播节目以行动传递两个鲜明信号。一是向逝者及家人表达悲戚之情；二是制作方经过盘检和自我反思，明确该节目并无继续存在的必要。一个节目从筹划到运转，再到风生水起，实属不易，浙江卫视永久停播《追我吧》，彰显了敢于纠错的自觉。

当前的国内综艺节目中，《追我吧》的同类型节目并不少见，它们一方面为观众提供服务，另一方面也因竞争激烈，有的以“出位”为目标。这次的悲剧说明，生命保障缺位，节目再新奇、刺激，收视率再高，又有何意义？综艺节目如一味以收视率为目标，小问题也会酿成大祸。简言之，不是不能追求收视率，但不能唯收视率马首是瞻。

一个节目停播，对制作方是巨大损失，但对综艺节目长远发展、电视业态健康成长未必是坏事。前提就是，整个行业应以高以翔猝死事件为契机彻底检讨反思，从梳理不规范的流程、环节，到消除不当的操作模式，全面调适，提升专业水准，避免悲剧重演。

《追我吧》永久停播，但相应的反思不应停止。综艺节目只有安全、健康而阳光，才能走得更远。

