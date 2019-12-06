港铁：示威活动致业务损失16亿港元

港铁昨天提交的报告显示，受香港示威活动影响，集团在港经常性业务净利润损失约16亿元（港元，下同，2.7亿新元），尤其7至11月期间乘客量大跌14.2%，但整体财务状况仍保持稳健。

据《明报》报道，香港自6月份爆发反修例示威，港铁被内地媒体抨击“接载示威者”，其后即多次突然关站及暂停服务，惹来示威者不满并发生多宗破坏港铁车站设施，直接影响公司业绩。

港铁昨日表示，由于香港社会动荡，令集团2019财年在港经常性业务净利润损失约16亿元，加上此前就沙中线红磡站、屯马线及英国铁路项目拨备，预期2019年财年的基本业务利润将按年减少。

港铁股价昨日微升近1%，收报43.55元。港铁表示，今次反修例运动对公司造成的财务影响主要来自三方面，包括过去5个月乘客量大跌超过一成、若干港铁车站及设施被损毁和破坏，需要维修或更换，以及为提升人手和保安水平以及提供租金优惠和宽减而产生的其他费用。

港铁未有披露这次社运造成的16亿元损失分布，但据摩根士丹利上月发表一份报告，当中曾引述港铁管理层称，从7月至9月中旬，已就额外保安、员工及保养及维修支付4000万元；并已发放8000万元酌情奖金予前线员工，按1万前线员工计，亦即是每人获得8000元。以上两个项目合共仅涉1.2亿元，或反映今次损失大部分来自客运收入下滑。

据港铁披露，7至11月期间乘客量大跌14.2%或1.228亿人次，当中最严重的是10月及11月，跌幅都接近三成。根据港铁2018年度业绩，公司全年在港客运业务收入为194.9亿元，总乘客量为20.455亿人次，折算人均每次客运收入为9.528元，以此推算，港铁在5个月间损失客运收入逾11亿元。

事实上，港铁在反修例运动初期并非示威者打击对象，但前特首梁振英及内地传媒先后批评港铁在冲突期间没有封站，任由示威者乘车离开。其后港铁态度即转趋强硬，自8月24日起开始多次因应游行示威而关闭部分车站，至10月4日政府引用紧急法订立的《禁蒙面法》，令各区冲突升级，处于风口浪尖的港铁再次受到严重破坏，在5日全线暂停服务后，自6日起开始提早收车，维持超过一个月，直至本周一（2日）才恢复正常服务时间。

不过，这次反修例运动对港铁的影响，目前而言仍不及集团沙中线、屯马线等工程拨备。集团昨日表示，若不计及就沙中线红磡站事件、屯马线及英国地铁工程合共约24.3亿元拨备，2019财年基本业务利润按年仍有增长。

港铁还表示，虽然业绩受到冲击，港铁仍在考虑了整体铁路和物业业务后，认为整体财务状况保持稳健，目前建议维持公司现有的渐进式普通股息政策。