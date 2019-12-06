美银美林：人民币兑美元年底维持在7.0 明年首季或至6.9

投行美银美林最新研究报告指出，预计人民币兑美元在今年底维持在7.0，明年首季有机会移向6.9，视乎中国央行如何管理国内金融状况。

根据路透社报道，美银美林报告指出，现在距离本月中美国对中国进口商品加征关税的期限时日无多，人民币远汇点子和隐含波动率再度上升。

该行认为，即使达成协议，相信人民币兑美元在今年底可能稳定在7.0的水平，进一步走向视乎中国央行如何管理紧张的金融状况。

该行新兴亚洲固定收益/外汇策略师Claudio Piron说：“如果中国在明年第一季能够在扩张性政策和去杠杆之间取得平衡，预计人民币将会移向6.9。”

他还认为，过去一个月，人民币在亚洲货币之中表现最佳。如果第一阶段协议达成，人民币短期阻力将会是缓慢的国内经济。

报告指出，第一阶段中美贸易协议达成的机会增加是近月市场主要助力，而亚洲新兴市场央行下修增长预测则是主要阻力。在今年余下时间内，尽管中美双方都摆出积极姿态，但贸易协议出现不必要的障碍令到亚洲外汇风险继续上升。

迈向2020年第一季，市场将会寻找来自各个实体经济的风险，增长率下行是当前最大的问题。在欠缺稳定实体经济的情况下，持续货币扩张，将会降低货币政策的边际效用，因此该行维持其看法，就是放缓的经济需要财政政策给力。

