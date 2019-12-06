崔天凯：须警惕中美关系中的破坏性力量

中国驻美国大使崔天凯在美国举办的一场活动中表示，中美关系处在关键路口，应该警惕中美关系中的破坏性力量。

根据澎湃新闻报道，据央视新闻今天发布的消息，当地时间4日，美中贸易全国委员会举办2019年度晚宴，来自中美商界近千人参加活动。中国驻美国大使崔天凯、世界银行前行长佐利克等受邀出席并致辞。

崔天凯表示，中美关系正处在关键路口，应该警惕中美关系中的破坏性力量。两国经贸团队正在为解决分歧而共同努力。必须高度警惕，正当贸易争端复杂难解时，一些破坏性势力正在趁虚而入。“脱钩”、“新冷战”、“文明冲突”等极端主张登堂入室。美国一些人把矛头指向中国的执政党和中国的国家制度，试图在中美之间重建经济、科技和意识形态的“柏林墙”，在两国人民之间散布敌意，甚至在两国之间挑起冲突。

崔天凯说，正如习近平指出，当前中美双方要纲举目张，就战略性问题加强沟通。这世界上本无所谓“修昔底德陷阱”，真正的陷阱来自误解误判和执迷不悟的偏见。

崔天凯表示，香港、新疆发生的事情被严重歪曲。

香港的当务之急是止暴制乱、恢复秩序。但是确实有人要挑战“一国两制”的底线，真正目标是要推翻“一国”、毁掉“两制”。内地和香港中国公民的福祉，美国企业和美国人在香港的利益，根本不是他们愿意关心的。

新疆曾经经历了数以千计的暴恐攻击，经过严厉打击顽固暴恐分子、教育和挽救曾经受暴恐思想影响的人们，现在已经三年没有发生暴恐事件了，当地各族人民恢复了正常安定的生活。这就是事实。

崔天凯呼吁，坚决反对在中美人民之间制造对立、煽动仇恨，坚决抵制破坏两国关系健康发展的企图，坚持为中美友谊与合作注入正能量，是两国企业共同的社会责任，也是两国各界有识之士的共同使命。

世界银行前行长佐利克在讲话中指出那些轻率地认为美中合作不会给美国带来利益的人是完全错误的，那些认为中国只是美国体系干扰者的人，则在误导自己，在外交上自欺欺人是危险的。他认为，美国应该在国际体系中与中国竞争，应该通过提供更好的理念和实践与中国竞争，而不是采取倒退和欺凌的方式。

佐利克表示，如今中国和美国是利益攸关方，如果中美冲突加剧，无论是有意无意的，都将导致无法估量的灾难。利益攸关方的合作并不意味着没有分歧，利益攸关方也会展开竞争，而管理分歧应在提供共同利益的更大框架内进行。

