水滴筹创始人回应筹款乱象：再管不好 就交给公益组织

水滴筹创始人兼CEO沈鹏昨晚发公开信，表示针对水滴筹出现的问题已展开调查，并全面暂停了线下服务，表示“再管不好，就把水滴筹交给相关公益组织！”

综合《新京报》和新浪新闻报道，水滴筹创始人兼CEO沈鹏在其微博上发布了一封公开信《水滴筹欢迎大众的监督，希望重新赢得信任》，并表示“再管不好，我愿把水滴筹交给相关公益组织！ ”

回顾创业经历，沈鹏提到，创办水滴的初衷源于自己12岁那年因伤病住院了8个月。“住院期间，我看到医生可以救人于水火，我也看到了一场大病是如何快速消耗掉一个家庭的积蓄，当时的我内心五味杂陈。”

“2016年初，我一个美团同事的母亲得了脑动脉瘤，资金匮乏使得医治迅速陷入困境。这位同事不得已向我求助，于是我号召同事们给予支援，大家分别转账到求助同事的支付宝账户，由于这种筹款操作不够便捷和透明，用了近1个月才筹够所需的款项，同事的母亲差点错失最佳治疗时机。”

沈鹏表示，在过去6年美团的创业中，自己亲历了互联网科技对老百姓生活的巨大影响，于是就怀着“用互联网科技助力大病患者脱离危难”的想法在这个方向创业。

针对近日有媒体报道水滴公司旗下水滴筹线下团队人员服务环节出现了问题，沈鹏称，看到消息后，自己和水滴筹业务总经理等相关同事们第一时间成立了工作组展开相应调查，并且全面暂停了线下服务。“大家的信任是水滴筹的基石！这一次我们辜负了爱心用户对我们的信任，我代表水滴筹的全体成员向大家说声:对不起！”

沈鹏表示，截至目前，公司成立了三大检查组全面排查整顿，分别是线下团队深度自查组、总部特别质检组以及公司独立督查组，全面排查线下服务情况。公司已查明相关报道中涉及的违规线下工作人员，违规相关的所有直接或间接参与的同事都将为此承担责任。同时，公司开始加强纪律培训和服务规范提升，实行考核上岗。

关于商业模式的争议，沈鹏也做出回应。他表示，有信心找到其他合适的盈利点去支持整个公司的发展。“水滴筹作为国内互联网个人求助0服务费模式的开创者，因管理问题导致这次风波引起了大家的愤怒，作为创始人我必须承担责任，再次向大家致歉！”

沈鹏称，公司希望能够在行业科学、有效的监管和约束下取得长远发展。

