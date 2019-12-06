全球首条智能轨道快运系统昨天在四川宜宾开通

据新华社报道，昨天上午四川宜宾市智能轨道快运系统T1运营线正式开通，这是中国自主研发的新型城市轨道交通制式——智轨，正式走出商业运营的第一步。

从现场来看，停靠的两列智轨电车外形酷似有轨电车，却不用钢轨和管线，地上画有清晰的白色虚拟轨道。车身颜色鲜艳，“五粮液号”采用橘红、浅黄两主色，“铁投号”则以蓝绿、银灰为主色调进行流线型设计。

据了解，宜宾市智轨T1线全长17.7公里，其主线为成贵高铁宜宾西站至临港经开区智轨产业园站，全线共设车站17座，车辆段1座，跨线桥1座，概算投资约11亿元（人民币，2.1亿新元）。

四川川南轨道交通运营有限公司董事长张瑞英介绍，目前宜宾智轨设计时速70公里，预计日均客流将达到2.5万人次以上，“该线路加强了城市组团间的联系，方便沿线市民出行，特别是对高铁宜宾西站客流形成了优良的集散效应。”

智轨是全电驱动轨道交通制式产品，由中国中车集团下属子公司中车株洲研究所于2017年自主研发，四川省中车铁投轨道公司则承接系统和车辆生产。

中车株洲所负责人介绍，相比试验用智轨车辆，宜宾智轨车辆在续航、舒适性和适用性等方面有所提升：车身使用科技含量更高的新型材料，车体减重后车辆续航里程更长；对座椅造型和扶手数量也进行了优化调整，更符合人性化设计；在智能驾驶方面，因车辆具备半自动化驾驶能力，司机只需进行辅助驾驶，车辆停靠站等可以依靠车辆自动循迹功能予以精准实现。

