中国涉疆反恐英文纪录片播出 部分案件、画面首公开

一部时长50多分钟的英文纪录片《中国新疆，反恐前沿》5日夜间在中国国际电视台播出。

据中新社报道，纪录片分为“极端主义，为祸新疆”“生命代价，暴恐之伤”“极端之路，血泪谎言”“全球反恐，并肩同行”四部分，系统阐述中国治疆反恐方略。

影片较罕见还原2009年乌鲁木齐“7·5”事件、2013年北京“10·28”暴恐案及2014年昆明“3·1”暴恐案等发生时所记录下的部分原始视频。影片开头的文字介绍称，片中部分案件和画面属首次公布。

解说词称，毛骨悚然的画面和骇人听闻的暴行揭示中国西部边陲安全局势之严峻。新疆是中国抗击极端主义和恐怖主义的前沿阵地和主战场。部分西方国家散布歪曲言论，声称“7·5”事件是所谓“民族冲突和镇压”，中国专家批此说法与其在评价“9·11”事件时使用了不同的话语体系，是为“双重标准”。

解说词特别提到，中国境内外民族分裂和宗教极端势力多年来存在勾结动作。纪录片披露恐怖分子在境外受训的画面，以及境外指挥境内实施暴恐案件的录音。

另一方面，纪录片还展示了新疆基层公务员在这些案件中的身影。

例如，2013年4月发生在喀什地区巴楚县色力布亚镇的暴恐案造成15名警察和社区工作人员死亡，纪录片采访到曾前往案发现场的色力布亚镇社区干部阿瓦古丽·阿卜杜热依木，血腥加深其对施暴者的憎恨；她如今的工作内容包含走访住户，宣传反恐及去极端主义工作。

对于这部纪录片的“大尺度”，长期从事涉疆研究工作的中国广东暨南大学传播与国家治理研究院研究员郑亮认为，当前西方舆论对中国新疆反恐维稳措施存在质疑声音，实施这些措施的原因就是多年来发生的各类严重恐袭事件。该片的尺度有助于向国际社会说明中国所面临的恐怖主义威胁，尤其是这种威胁的严重程度。