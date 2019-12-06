美国智库调查：多数人对中国经济实力有好感 但视军事力量为威胁

美国智库皮尤研究中心最新调查显示，大多数人对中国经济实力成长持正面评价，但中国日益强大的军事力量却被亚太地区国家视为威胁。40%的人对中国持有好感，同时41%的人持负面观感。美国和加拿大对中国观感不佳的比例超过60%。

根据《南华早报》报道，美国智库皮尤研究中心昨天更新34国超过3万8000人的全球态度调查，结果显示，40%的人对中国有好感，但也有41%持负面观感。在美国和加拿大，对中国观感不佳的民众超过六成。

根据该项调查，中国已晋升世界第二大经济体，同时也成为外国投资的主要来源。在16个国家中，约58%的人认为中国强劲的经济互惠互利，52%的人对中国投资持正面态度。

然而，中国日益增加的经济影响力并未赢得全球信任。新兴市场最看好中国经济实力，但亚太地区的邻国则多持负面态度。在日本，有85%的民众对中国持负评；南韩以63%居次。

调查指出，2002年至2019年间，受到中国经济影响力和军事力量增强所致，菲律宾、澳洲、印尼、印度、南韩和日本对中国的好感度下降。这六国有79%的人认为中国军事实力提升是坏事，并将美国视为更可靠的盟友。

这六个国家对接受中国投资也持怀疑态度，各国有一半或一半以上的受访者表示，这是一件坏事，因为它赋予北京太多影响力。

美国和加拿大则各有60%和67％的人对中国观感不佳。2005年以来，两国对中国持负面看法的比率急剧增加，分别上升22个百分点和13个百分点，因为都与中国陷入外交争端。

加拿大去年12月逮捕中国电信巨头华为财务长孟晚舟后，中加关系在过去一年跌到历史新低；同时，美国和中国陷入18个月的贸易战，并对彼此进口商品加征高关税。

在所有接受调查的国家中，俄罗斯人对中国的看法最为正面（71%有好感），乌克兰对中国的好感度也有57%。另外，包括中东、拉丁美洲、撒哈拉沙漠以南的非洲地区多数人也都对中国持好感，其中尼日利亚高达70%。

皮尤研究中心指出，发达国家中对中国持负评的人最多，可能原因与这些国家拥有相对自由的政治环境有关。

