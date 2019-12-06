姆努钦称美国反对世界银行向中国贷款计划

美国财长姆努钦周四（5日）表示，美国政府反对世界银行对中国的低息贷款。中国每年能从世行收到超过十亿美元的此类贷款。

据彭博社报道，世界银行料将很快发布其最新的《中国国家伙伴关系框架》文件，其中会列出其向世界第二大经济体提供的贷款计划。姆努钦周四告诉众议院金融服务委员会，中国应该从世界银行的贷款项目中被删除。

姆努钦说：“财政部已就世界银行大幅削减对中国贷款的事项进行了磋商。”

世界银行对中国的贷款从2017财年的24亿美元（32.65亿新币）下降至2019财年的13亿美元。

几位议员对他们所称的世界银行未宣布的继续向中国贷款的计划表示担忧。姆努钦说，美国财政部周三对世界银行的最新计划提出了反对。

美国参议院金融委员会主席格拉斯利（Chuck Grassley）周四表示，美国国会应该干预世界银行的计划。

他在准备提交参议院的发言中称：“中国现在是世界第二大经济体，其人均收入大大高于各国应该停止从世界银行接受援助的水平。美国是世界银行最大的捐助国，为世界银行提供资金的支出法案包括为该行大笔增资的一个条款。对于国会来说，这是一个机会，我们应该抓住它。”

姆努钦承认，中国不再有资格获得世界银行贷款，应从该计划中删除。美国是世界银行的最大资金捐助国，该银行向低收入国家提供低息贷款。

姆努钦在回答提问时表示，世界银行行长“Malpass在为我工作时曾与世行合作，这是他在改革方面的头号问题。现在，当他领导世界银行时，他正在与中国合作。他正在努力解决这个问题”。