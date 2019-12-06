贸易谈判旷日持久 中美贸易额10月进一步下滑

在中美两国迟迟不能达成贸易协议的背景下，10月份两国之间的贸易继续下滑，美国从中国的商品进口额创下三年新低。

据彭博社报道，美国商务部周四（5日）公布的数据显示，10月份美国从中国进口的商品金额环比下降4.8%，至353亿美元（480.16亿新币），而出口下降17%至74.9亿美元，为接近一年来最低。对中国的贸易逆差经过调整后为278亿美元，为七个月低点。

美国整体的商品和服务贸易逆差10月份收窄至472亿美元，低于接受彭博调查的经济学家485亿美元的预测中值。美国通常会出现服务贸易顺差和商品贸易逆差，美国总统特朗普一直以来都表示美国出现商品贸易逆差是不公平的。

美国和中国的谈判代表已经暗示，更加接近就第一阶段协议达成一致。不过特朗普表示，他不介意等到2020年大选之后达成协议。他还威胁称，如果不能达成他喜欢的协议，12月15日对华加征关税的计划将会实施。

报告显示出口和进口均下降，暗示了贸易对美国第四季度国内生产总值的影响。虽然净出口拖累了之前两个季度的增长，但进口持续回落可能有助于扭转这一趋势。在初步贸易数据显示商品贸易逆差收窄之后，一些预测者上周已经提高了GDP预测。

美国劳工部周四的一份报告显示，上周美国首次申请失业救济金人数降至7个月低点20.3万人，低于彭博调查的所有经济学家的预期。

贸易政策的变化以及相关的不确定性使今年以来美国与中国的整体贸易受到抑制。在2019年前10个月，美国从中国的商品进口额减少了14.4%，对中国的出口下降了13.6%。报告显示，今年前10个月美国对中国的商品贸易逆差经季节性因素调整后为2,942亿美元，低于2018年同期水平。

美国10月份总体出口萎缩0.2%，至2071亿美元，大豆出口暴跌42%，卡车和飞机发动机出口也下降。当月进口下降1.7%，至2543亿美元，消费品、汽车和原油进口减少。