韩国瑜接受《华尔街日报》专访：“亲中”形象是绿营刻意塑造

国民党总统参选人韩国瑜接受《华尔街日报》专访时指出，“亲中”形象是绿营刻意塑造出来的，并批评其操纵民调数字，让台湾民主已沦为政党恶斗。

根据《中时电子报》报道，一向遭对手阵营质疑与大陆关系过近的韩国瑜近期接受《华尔街日报》专访时直言，他的“亲中”形象都是绿营刻意塑造出来，并批评其操纵民调数字，让台湾民主已沦为政党恶斗，才会呼吁支持者在接受民调时拒答或答“唯一支持蔡英文”。

《华尔街日报》昨天刊登对韩国瑜的专访报道指出，韩国瑜在选战中主张改善两岸关系，但国民党因主张两岸走得更近，被广泛认为享受北京好处，韩国瑜今年春季访问大陆期间，会见中国国务院台湾事务办公室主任刘结一、进入北京中央驻香港联络办公室（香港中联办），加深亲中印象。

中国国家主席习近平年初发表对台谈话，重申不放弃武力犯台，台湾内部对中共极权扩张更加担心，亲中形象成为韩国瑜争取总统一职的包袱。

不过韩国瑜在专访时否认自己亲中，并批评对手阵营塑造他亲中的形象。韩国瑜在选战中主张改善两岸关系，批评台湾民主已沦为政党恶斗，并指控对手阵营操纵民调数字，声称总统大选民调被操纵，才会呼吁支持者拒答或在作答时撒谎。他上周在个人脸书专页发文：“麻烦各位好朋友从现在开始接到民调电话通通说‘唯一支持蔡英文’，我们一起让民进党高兴到2020年1月10号！”

韩国瑜出奇招，有政坛对手与独立学者形容他孤注一掷，诋毁台湾民主体制。韩国瑜在专访中强调，他有信心胜选，这只是纯粹是把企图扰乱选情的手法说出来。

不过韩国瑜也坦言，香港抗争使怀疑他与北京走太近的台湾人更不欣赏他。根据中央研究院春季民调，58%受访者重视国家安全甚于经济利益，看法相反的受访者比例为31%。香港6月掀起“反送中”抗争，至今仍未平息，强化台湾民众看重国安、警惕北京强势作为的氛围。

韩国瑜重申，他将不遗余力捍卫中华民国主权，并强调两岸关系改善是确保台湾繁荣的必要条件。他表示，大陆干预台湾的忧虑被夸大，并以香港11月区议会选举泛民主派大胜为例指出，中共影响民主选举的能力没有外界想象那么强，“台湾民主自由已成为生活方式，我们有坚强的免疫系统”。

