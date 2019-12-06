葡萄牙外长表示不会禁止华为参与5G建设

据美媒报道，葡萄牙高级官员周四（5日）对美国国务卿蓬佩奥(Mike Pompeo)说，葡萄牙不会排除中国公司为其下一代5G无线网络提供技术。

据路透社报道，蓬佩奥在与葡萄牙外长席尔瓦（Augusto Santos Silva）举行的新闻发布会上表示，美国在“过去几年”努力确保其在世界各地的伙伴国认识到与“不可信赖的网络”合作的风险。

蓬佩奥说，“美国的使命一直是分享我们所知道的，我们所理解的，以及美国如何根据美国信息的传播方向，来思考我们必须做出的决定。”

路透社在报道中写道，蓬佩奥并未提到华为的名字，而是用“不可信赖的网络”暗指。

蓬佩奥表示，“我们承认每个国家的主权和自主决策的权利，但在过去几年里，我们一直在努力向世界各地的朋友们阐明随之而来的风险。”

另据美国之音引述美媒报道，席尔瓦则表示，将会根据葡萄牙与欧盟的严格规定来对5G运营商的投标进行评估。他表示，欢迎所有的外国投资。

荷兰政府同天公布5G网络频谱拍卖计划时表示，无线通信公司可以禁止与外国政府或情报机构有牵连的供应商。

据美媒报道，葡萄牙电信运营商Altice Portugal去年与华为公司签约，联合开发5G网络技术，同时准备在2020年投放5G网络服务。

葡萄牙已向对其中国政策的批评者发起挑战，要求与中国就葡萄牙投资展开竞争。席尔瓦指，葡萄牙在大西洋最大的集装箱深水港希尼斯（Sines）很快将公开招标，中国预计会强劲竞标，希望美国也能参加投标。

美媒在报道中写道，葡萄牙是欧盟和北约的较小成员之一，并且渴望吸引投资者。中国公司已经在葡萄牙的能源，银行和保险领域拥有重要资产。