中国全国女人大代表和女政协委员占比达历史最高水平

中国国家统计局12月6日发布最新数据显示，中国全国女人大代表和女政协委员占比分别为24.9%和20.4%，均达到历史最高水平。

据《新京报》报道，随着《中国妇女发展纲要（2011-2020年）》即将收官，中国国家统计局12月6日发布的2018年纲要统计监测报告显示，第十三届全国人民代表大会有女代表742名，占代表总数的24.9%，比上届提高1.5个百分点，是历届人大代表中女性比重最高的一届。

政协第十三届全国委员会中有女委员440人，占委员总数的20.4%，高于上届2.6个百分点，也是历届政协委员中女性比重最高的一届。

在基层民主管理中女性成员占比则更高，主要体现在居委会组织中的参与程度较高。2018年，居民委员会成员中女性占比为50.4%，比上年提高0.7个百分点，已达《纲要》目标；2018年，村委会主任中女性占比为11.1%，比上年提高0.4个百分点。

但在农村，妇女参政水平仍未达《纲要》提出的“达到30%以上”目标。2018年，村委会成员中女性所占比重仅为24%，仅略有提高。

此外，2018年企业董事会中女职工董事占比为39.9%，企业监事会中女职工监事占比41.9%，女性参与企业经营管理比重提升。