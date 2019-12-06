香港空运牌照局：已收到港航资料 明天公布牌照结果

香港政府运输及房屋局局长陈帆今天表示，空运牌照局已收到港航资料，将于明日公布是否撤牌结果。

根据路透社报道，香港空运牌照局此前对财政恶化的香港航空提出改善财政状况的要求，否则公司有可能遭撤销牌照。香港电台今天引述政府运输及房屋局局长陈帆称，牌照局已收到香港航空提交的资料，正审视相关资讯，会在明日（周六）或之前作出公布。

陈帆出席立法会会议时作以上表示，他说，以他所知，目前香港航空运作仍然正常，早前削减其营运规模，只是因政府处理有关事件而所作的行动。

空运牌照局此前表示，香港航空财政问题近日迅速恶化至严重影响其履行作为雇主支付薪酬的责任，以及能够持续及定期提供牌照下的航空服务的可能性；该局要求公司必须在限期或之前注入该局订定的资金，以及提升并保持其现金及视同库存现金至牌照局订定的合理水平，否则可撤销或暂时撤销香港航空的牌照。该局会于12月7日或以前公布有关决定。

香港航空间接股东--海南航空控股股份稍早称，拟向国家开发银行牵头的银团申请共40亿元人民币（7.7亿新元）贷款，用于公司及其下属航空公司的航油、航材、起降费、人员工资、飞机租金等经营性支出。市场冀这为解决香港航空危机带来一线曙光。

