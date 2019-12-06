韩国千里眼2B号卫星将准确探测中国等雾霾的影响

韩国将于明年2月发射实时监视雾霾的卫星。2021年起，将能够对雾霾从何而来进行详细的路径追踪。

据韩国之眼报道，韩国航空宇宙研究院（航宇研）4日首次向媒体公开了静止轨道卫星“千里眼2B号”。静止轨道卫星在赤道上空约3.6万公里的高度，以与地球自转周期相同的速度旋转，能够一直观测同一区域。

据报，“千里眼2B号”的开发目的是观测包括韩半岛在内的东亚地区雾霾和海洋环境。迄今为止，雾霾监测和分析一直使用气象观测卫星或地面观测站，因此只能看到大致的流向。“千里眼2B号”搭载了能够观测大气中雾霾的超精密光学设备，环境搭载体。这是首次使用静止轨道卫星，比发达的航天科学国家，例如美国和欧洲领先了两到三年。

千里眼2B号可以确认雾霾的移动路径，还可以确认特定地区的流入和流出量。因为采用密密麻麻的格子为单位进行观察，预计可以确认韩国各市、郡、区的数据。把数据积累起来，可以准确计算出中国等雾霾的外部影响。此外，该卫星还可以观测二氧化硫、二氧化氮等20多种大气污染物。其观测赤潮、绿潮的海洋搭载体性能也比2010年发射的“千里眼1号”有所改进。

千里眼卫星2B号将于明年1月初运抵位于南美圭亚那的航天中心，并于2月发射升空。计划从2020年10月开始提供海洋信息服务，大气环境信息则计划从2021年开始提供。