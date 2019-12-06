中国影视行业资本退潮 今年以来1884家影视公司关停

中国近来关于影视行业入冬的声音不绝于耳，有数据显示，2019年以来，中国有1884家影视公司关停。

据中国央视财经微信公众号12月5日报道，该媒体记者探访了中国最大的影视拍摄基地横店。

今年横漂村最显著的变化之一是，群演不拍戏，扎堆拍段子。有受访的群演透露，横店的群演里，现在有相当一部分都转型拍起了短视频。

横店是目前中国国内影视行业的一个缩影。2019年前三季度，中国拍摄制作电视剧备案共646部，比去年同期的886部减少27%，剧集数量下降了30%。这其中，古装剧同比下降明显，只占到一成左右。

过去主打古装实景的横店影视城，也开始了转型之路，未来，这里将计划组建200个高科技摄影棚，适应更多题材和场景的拍摄。

前些年涌入影视产业的热钱从去年开始纷纷离场，给曾经火热的影视行业浇上了一盆冷水，也让周边配套产业受到波及。

该媒体记者现场所见，横店附近的餐厅冷冷清清。当地几家大型器具租赁公司的工作人员透露，如今剧组不仅数量少，规模也大不如以前。

数据显示，今年前三季度，A股传媒板块归属母公司股东的净利润为344亿元（人民币，下同，66.41亿新币），同比下跌21%，同时，企业应收账款高企，囤积的大量待播剧也阻碍了资金周转。盈利能力的下降，带来资本退潮。截至10月份，今年中国国内影视行业仅16起融资案例，相比去年同期大幅下滑。

业内人士认为，资本退场不代表行业退步，如今随着平台采买规则和播出方式的更迭，中国影视剧市场化程度越来越高，人们为优质内容付费的意愿增强，市场对于优质内容的需求有增无减。

随着票补时代结束，内容将成为观众选择影片的决定性因素。专家认为，泡沫散去后，影视行业的集中度和专业水平会进一步提升。

业内人士表示，随着影视行业进入深度调整期，一套新的评价体系的建立尚需时日，而行业要实现规范有序发展，也对监管提出了更高要求。