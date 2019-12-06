中国A股今年退市公司数量创纪录 股市加快吐故纳新

中国A股退市股不断增加，今年可能有至少12家以上公司退市或处于退市整理期。“欺诈退”“破面退”（股价跌破面值）“业绩退”“主动退”“重组退”等层出不穷。另一方面，A股市场IPO正走向常态化，今年主板、中小板、创业板共120家企业完成发行，科创板正式上市交易的企业已达56家。

据《经济日报》12月6日报道，中国A股今年退市状况有了新情形，不仅数量上有所增多，类型上更是多元化。“欺诈退”“破面退”“业绩退”“主动退”“重组退”等均有出现。

截至目前，A股市场退市股票共约117只，原因大致分为连续亏损、吸收合并、转板以及违法违规退市等。其中，因连续四年亏损而被退市的公司数量最多，共约50只，其次因为吸收合并而退市的股票约35只。此外，有四家公司则由于连续三年亏损而退市。

川财证券研究所所长陈雳分析，今年来，退市类型除了有业绩连续多年亏损甚至资不抵债的常规情况，也有因欺诈发行、信息披露违法违规被退市的公司和因会计事务所出具“无法表示意见”而触发终止上市的公司，更出现了长生生物、千山药机两例重大违法退市公司。

值得关注的是，今年A股市场被“面值退市”（股票连续20个交易日收盘价均低于面值触发退市）的股票接二连三。比如，上海证券交易12月4日作出了北京华业资本控股股份有限公司（下称*ST华业或公司）股票终止上市的决定。

目前，A股还有*ST飞马、ST锐电、*ST庞大、*ST欧浦等约60只股票股价在1元至2元徘徊，占总计3741只股票的约1.6%，时刻受到“面值退市”的威胁。

不过，今年以来A股IPO发行始终保持平稳节奏。截至12月4日，今年主板、中小板、创业板共120家企业完成发行，平均每周发行2.7家，融资36.9亿元（人民币，下同，7.13亿新币），比去年同期略有增加。科创板过会企业数量“满百”。其中，科创板上市交易的公司56家，处于申购、路演阶段的准上市公司八家。另有部分公司处于正在等待证监会注册批文中。

汇研汇语资产管理公司CEO张强认为，随着中国金融制度发展与完善，A股退市制度改革也在深化，今年退市公司家数较往年明显增加，这与往年“保壳买壳”“起死回生”现象频频形成了鲜明对比。当前，监管层通过多个维度对财务违规、业绩长期亏损的企业执行严格退市，再加上持续发行新股，一改原有的上市难、退市更难的局面，提升了A股优胜劣汰的自我净化能力，这是股市走向成熟的标志。

深交所新闻发言人表示，上市公司退市制度是资本市场实现优胜劣汰、优化资源配置的重要运行机制，也是出清市场风险、净化市场环境的基础性安排，有助于提高存量上市公司质量。