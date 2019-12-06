台湾2019年度代表字出炉 “乱”再度当选

“台湾2019代表字大选”票选结果今天出炉，“乱 ”字获选为今年的年度代表字，这也是台湾代表字首次出现重复的“炉主”。

根据《联合报》报道，“台湾2019代表字大选”票选结果今天公布，“乱 ”字在42个候选字中拔得头筹，获选为今年的年度代表字。“乱”同时也是2008年台湾首届代表字大选的第一名，也是台湾代表字历经12届选拔，首次出现重复的“炉主”。

票选第一到第十名的2019年度代表字，依序为乱、谎、忧、跨、惊、 虑、启、诈、换、孤。 今年总计票数为79915票， “乱”字拿到10323票，比第二名“谎”字的6819票，足足多了近4000票。

2019年对台湾来说，内外同样混乱不安。国际上，从中美贸易大战到香港反送中运动，国际局势动乱、两岸关系混乱。在内，同婚和新课纲、学习历程档案陆续上路，社会和教育出现崭新价值，也带给民众新的挑战与不安。

“乱”字共有两位推荐人: 导演李安和清大荣誉教授李家同。

谈到为什么选“乱”，李安表示“很明显，到处都绷得很紧”，是对一些理想的反弹，希望大家记取教训。他希望台湾人有一年可以做到“和”这个字，“彼此了解、彼此尊重，和气一点，为大家想一想，共同生活”。

李家同则说，普悠玛、教改和国庆贺电，是他选“乱”的主因。“因为普悠玛事件，政府始终没有给答案。外交部又闹了国庆贺电的怪事，再加上教改所造成的种种古怪问题，使我觉得国家实在有点乱。”

“台湾2018代表字大选”由中国信托文教基金会与联合报合办，邀来各界名人专家与达人、素人推荐42个代表字，历经24天，累积民众票选选出。

“台湾年度代表字大选”活动，已迈入第12年，年年获得国人热烈参与和电子媒体的关注，从2008年的“乱”、2009年的“盼”、2010年的“淡”、2011年的“赞”、2012年的“忧”、2013年的“假”、2014年的“黑”、2015年的“换”、2016年的“苦”到2017年的“茫 ”、2018年的“翻”，每个字都刻画了当年的社会意向与民众想法。

