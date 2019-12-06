胡锡进：华为面对海啸般的负面舆情不正常

《环球时报》总编辑胡锡进就华为前员工李洪元事件引发的舆论热潮发表评论。他认为，该事件超出了本应有的逻辑。就事论事地批评华为是正常的，但是形成针对华为海啸般的负面舆情，他不认为是正常的。

胡锡进12月5日在官博评论称，其作为穿越互联网激烈舆情的“老司机”，他希望大众从情绪中回到常识和事物的原本逻辑，回过头来探寻一下事情原本的脉络，摆脱夸大和试图误导大众的用意。

胡锡进问道，首先，李洪元被羁押251天，华为有多大责任？华为的一名基层主管是报案者，这一报案在法律上可能准确，也可能不准确。客观说，华为的责任就这么大。接下来是法律程序，李洪元被令人遗憾地羁押了251天，国家赔偿表达了对这一羁押的法律态度。但这些都是司法程序问题，不是华为能够影响的。

他写道，有人怀疑华为干预了这个过程，但是没有任何这方面的证据。他认为，做这种怀疑时，不应使用对华为有罪推定的逻辑，并让它主导舆论。

提及华为的声明，胡锡进称，华为的声明很短。但据其最新了解，这当中有一些隐情，促使华为低调、简短地回应。也许过一段时间，事情的脉络会得到进一步的补充。在这之前，权且将这作为华为的一次“公关失误”。那么它因此该受到多大的批评呢？

胡锡进写道，“就事论事地批评华为，我认为是正常的，有时因为信息不对称，出现对华为的误解和责怪，也不奇怪。但是形成针对华为海啸般的负面舆情，我就不认为是正常的了。”

他认为，舆论场针对华为的激烈发酵，有相当一部分是“带节奏”的结果。

胡锡进写道，在华为最需要支持的时候，它卷入了这起案件，随后所形成的舆论海啸扑向了华为。以其的经验，他不相信这是一个完全自然的过程。

胡锡进认为，美国很明确想要华为死，国内也有少数人顺着美方的思路在诅咒它。当人民的判断涉及对华为的根本性肯定或否定时，一定有战略利益和动机会参与其中，要有能力拒绝这种参与。

胡锡进强调，对华为的正常批评没有问题，但要警惕不被人带了节奏。

他最后写道，希望华为坚强，正确地面对公众的各种声音，并做好自己的事情。