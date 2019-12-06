中国大陆投资者今年购买港股规模增逾一倍

尽管抗议活动及贸易战给香港经济带来重创，中国投资者今年的港股购买规模增加一倍以上，未理会香港街头暴力抗议活动以及中美贸易战久拖未决带来的市场阻力。

根据路透社报道，据港交所的数据显示，截至11月的九个月中，大陆投资者一直在买超港股，在这一价值4.5万亿美元（6.1万亿新元）的股市中逢低吸纳。

根据港交所的数据，1-11月期间通过大陆与香港互联互通机制净流入香港的资金规模共计约2080亿港元(265.8亿美元)，而2018全年约为830亿港元。

持续数月的抗议活动及其对于旅游、零售及地产等行业的冲击，都造成香港恒生指数.HSI今年表现落后于全球主要股指。

然而当整体冒险意愿下降，且香港股市估值在三年低点附近徘徊之际，大陆投资人并未被吓住，而是将之视为逢低买进的良机。

对于在大陆和香港两地上市的公司而言，最新的恒生AH股溢价指数.HSCAHPI显示香港挂牌的股票平均要比大陆的股票便宜逾20%。

比如，中国第二大电信设备制造商中兴通讯周三在深圳交易所报31.18元，而H股则报20.9港元，相当于折价近40%。

尽管如此，投资者的操作趋势是避开香港本地股，追捧那些业务营收和获利主要来自香港以外的中资股。

大陆投资者青睐有加的个股之中，送餐巨头美团点评的股价今年涨了一倍还多，该股被纳入港股通股票名单，上行动能再获助力。

另一消费行业龙头股海底捞的股价今年也已经翻番，投资者押注政府将推出更多刺激消费的措施以提振经济增长。

大陆投资者越发积极参与香港股市，在数十家公司的持股比例已达20%甚至更多。

分析师认为，从长期来看他们对香港股市的曝险仍有很大提升空间，因为目前他们的持股还远没有占到主导地位，而且像阿里巴巴等科技巨头在香港的上市，也为香港股市增添了吸引力。