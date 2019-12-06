甘肃兰州多名兽医学生疑染“布病” 研究所：抗体阳性

对于中国农业科学院兰州兽医研究所多名学生疑似感染布鲁氏菌病（以下简称布病）一事，兰州兽医研究所诊断中心常务副主任林密说，现在不是说感染，只是布病抗体呈阳性，跟感染是两回事。

据澎湃新闻报道，林密12月6日受访时说，“是这么回事，现在从我专业角度来说，现在不是说感染，只是布病抗体呈阳性，这跟感染是两回事”，“网传信息有几百人，（实际）哪儿有那么多”。

兰州市疾病预防控制中心地方病科一位工作人员告诉澎湃新闻，科室负责布病防治工作的同事已经到事发现场介入此事。

有中国网友在知乎发消息称，“2019年12月5日兰州兽医研究所被曝近百名学生布病感染血清型阳性”，首次发现“感染”者是11月中旬左右。到11月24日，有八个左右的血清阳性患者，基本都是实验室的人。

网传名称为“微信16级兰兽研班群”的群聊截图显示，有相关人员在群内发消息称，甘肃省兰州市在参与协调疾控中心指导工作。

兰州兽医研究所兽医专业研究生王武秉（化名）12月6日透露，室友已经“感染”，这一周以来所里“感染”的人数日益递增，昨天所长就此事召开了说明会，所长在会上介绍称已有多名学生“感染”布病并已经就诊。

兰州兽医研究所综合处办公室工作人员12月6日表示，领导高度重视该事件，目前正在调查中，还没有确切的结果，后续关于是否有人感染、感染人数以及防治措施，官方会统一回复。

中国国家卫健委官网显示，布病是中国《传染病防治法》规定的乙类传染病，由布鲁氏菌感染引起的一种人畜共患疾病。患病的羊、牛等疫畜是布病的主要传染源，布鲁氏菌可以通过破损的皮肤黏膜、消化道和呼吸道等途径传播。急性期病例以发热、乏力、多汗、肌肉、关节疼痛和肝、脾、淋巴结肿大为主要表现。慢性期病例多表现为关节损害等。

中国疾控中心官网信息显示，布病的临床表现是多种多样的，病情轻重差异也较大，尤其近些年非典型病例颇不少见。该中心官网发布的《布鲁氏菌病诊疗指南》（试行）指出，男性病例可伴有睾丸炎，女性病例可见卵巢炎。

据中国农业科学院兰州兽医研究所官网信息，兰州兽医研究所成立于1957年，是中国专门从事预防兽医学研究的著名科研单位之一。

