中共政治局召开会议 研究经济和反腐工作

中共中央政治局召开会议，研究明年经济工作并部署廉政建设和反腐败工作。

据新华视点报道，中共中央政治局12月6日召开会议，分析研究2020年经济工作。会议还听取中共中央纪律检查委员会工作汇报，研究部署2020年党风廉政建设和反腐败工作。中共中央总书记习近平主持会议。

会议同意明年1月13日至15日召开19届中央纪律检查委员会第四次全体会议。

会议指，2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，要实现第一个百年奋斗目标。

会议强调，当前和今后一个时期，中国经济稳中向好、长期向好的基本趋势没有变。明年要打好三大攻坚战，实现脱贫攻坚任务，实现污染防治阶段性目标，确保不发生系统性金融风险。并且要加快现代化经济体系建设，推动农业、制造业、服务业发展，加强基础设施建设，提升科技实力，深化经济体制改革，建设开放型经济新体制。

会议要求，要做好改革发展稳定工作，改进领导经济工作的方式，完善激励机制。确保困难群众基本生活得到保障和改善。做好岁末年初各方面工作，落实安全生产责任制，确保社会大局和谐稳定。

会议还指，要集中整治形式主义、官僚主义问题，抓好政治巡视和巡视整改，深化整治腐败和作风问题，推进纪检监察体制改革，提高规范化法治化水平。