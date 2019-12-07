印太18国空军官员聚集夏威夷 美国称彰显共同愿望应对中国

印太地区18个国家的空军指挥官和代表当地时间周五（6日）继续聚集在美国夏威夷州，出席第11届空军指挥官研讨会最后一天的会议。美国空军指挥官们说，印太地区国家军方的踊跃参与使他们更有信心能联合盟友和伙伴的力量共同应对中国。

据美国之音报道，主持这次研讨会的美国空军太平洋部队司令布朗上将(General Charles Brown)星期四在印太地区防务记者电话会上说，本届空军指挥官研讨会的参与规模远远超出往届，意味着地区各国希望通过集体行动解决共同问题的兴趣越来越大。他说，其中一个共同问题就是南中国海的主权争端和中国在那里的军事化行动，而且这个问题是印太地区安全的一个中心问题。

布朗说，与美国海军在南中国海实施的航行自由行动相比，美国空军在那里的行动未引起媒体很多的注意，但是空军过去15年来一直在南中国海上空飞行，最近一次可能就在这个星期，目的是维护这一空域的自由与开放。他说，在那里飞行的美军飞机包括轰炸机和侦察机。

不过，布朗在回答提问时承认，美军在地域广泛的印太地区应对中国军事冲突时可能出现能力空缺，因此美国需要盟友的协助。

布朗说：“召集空军指挥官研讨会正是我们填补空缺的一个办法，这涉及我们的共同利益，以及我们实际上如何发挥各自的军力以及协同作战能力。”

不过，共同主持研讨会的美国空军参谋长古德芬上将(General David Goldfein)在回应同一问题时不同意美国空军在印太地区存在能力空缺的说法。他说，印太地区是美国空军的首要战区，空军在总体减员的大背景下依然坚守印太地区。

古德芬说，“跟1991年比，我们空军少了30万人，飞机大约也少了3000架，但是如果你看看我们在太平洋地区的军力部署，我们没有减少。我们显著减少了在欧洲的部署，也显著减少了在美国本土的部署，可我们在太平洋的部署一直很稳定。”

一天前，美国国防部负责国防政策的次长胡德(John Hood)在参议院军委会作证的时候说，中国对印太地区盟友和伙伴的军事、经济和政治威胁越来越大，五角大楼正努力强化与这些盟友和伙伴的军事关系，以应对中国。