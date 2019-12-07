日媒盘点被美禁运的中国企业：逾200家

美国政府对中国企业的制裁正在扩大。以2016年3月的中兴通讯为开端，制裁数量急剧扩大。日本媒体对受到制裁的企业和团体数量进行调查发现，最近三年半超过200家中国企业被制裁。美国最近对中国初创企业的制裁也很引人注目。

据日本经济新闻12月6日报道，美国政府在最近三年半强化了对中国企业的制裁，代表性手段就是“实体清单”。对象企业和团体截至10月底超过200家。

该媒体观察发现，最近三年半进入清单的企业发生了变化。

美国2016年3月将中兴列入实体清单的理由是指控其向伊朗和朝鲜出口通信设备等。但最近美国当局给出的理由只有“存在安全威胁”，看不到明确的理由。因此，也有不少中国企业担心成为下一个目标。

除了中兴和华为生产销售的通信设备外，美国的制裁对象还扩大到了个人电脑和核电等领域。最近，美国的制裁网扩大到被寄予厚望的中国初创企业。

具体来说，是在图像识别技术方面具有优势的商汤科技、旷视科技和依图科技这三家公司。均为设立不到10年的新兴企业，在中国被称为人工智能（AI）领域的“四小龙”。

这几家企业均保持着良好势头。旷视科技预定近期在香港上市。依图科技由美国麻省理工学院（MIT）毕业的研究者在中国创建，向中国国内以及马来西亚警方等交付用于监控摄像头等的面部识别技术，正处于在海外市场业绩向上的阶段。

另一方面，制裁也有不确定性。这几家企业在美国实施制裁后没有发生明显混乱，继续拓展业务。这一点与制裁后经营陷入功能紊乱的中兴通讯明显不同。

日本经济新闻分析，原因主要有两个。其一是迂回采购。据称，中国企业没有从美国企业直接进口主要零部件，而是通过第三国进口，避开了禁运措施。

还有，实体清单被指执行不是特别严格。例如，美国企业以给美国客户造成重大妨碍等理由可以向商务部申请豁免，如果获得批准，这家美国企业就可以与纳入清单的中国企业展开交易。据悉这种情况实际上不在少数。

另一方面，与实体清单相比明显更加严厉的“拒绝交易对象清单”(The denied persons list)很少纳入中国企业。这一点值得关注。如果被纳入这一清单，一切例外都将不被允许。中国企业担心的是这一清单。实际上，中兴通讯2016年3月被列入实体清单之际并未造成严重打击。但到2018年4月被列入拒绝交易对象清单，转眼间出现经营困难。

华为5月被列入实体清单，但并未进入拒绝交易对象清单。因此，出乎市场刚开始的担忧，1月至9月华为的销售额同比增长了24％，依然确保了大幅增长。

日本经济新闻写道，但是，“制裁”的球始终在美国手中，何时加强制裁取决于美国。