贾跃亭在美出席听证会：无隐匿资产 考虑回国量产FF91

乐视控股集团创始人贾跃亭个人破产重组案件有了最新进展。

据澎湃新闻报道，贾跃亭债务处理小组微博在12月6日晚间发布消息称，美国东部时间12月6日上午10时，贾跃亭破产重组听证会在美国特拉华州举行，该会议由美国司法部下设的债务信托受托人办公室主持，贾跃亭将出席并依照法律程序如实解答所有债权人提出的问题。

这场听证会开了三个多小时。澎湃新闻记者从相关债权人处获悉，贾跃亭针对债权人提出的个人资产问题、法拉第未来（Faraday Future）发展前景问题，以及FF全球合伙人计划等问题做出了解答。

据悉，贾跃亭现场表示，听取了债权人建议，将认真考虑FF 91在中美两地大规模量产，这也是FF首次提出FF 91的回国大规模量产计划。

贾跃亭在听证会上表示，希望所有债权人能够支持其个人破产重组方案，支持FF全球合伙人计划，助力FF尽快实现B轮融资，从而同时实现所有债权人利益的最大化。

针对隐藏资产的质疑，贾跃亭强调其唯一资产就是FF的股权，除了之前已经分给FF全球合伙人的股权之外，所有的股权及其收益都将在破产重组方案通过后转入债权人信托，其个人也将不再持有任何FF股权。

除了隐匿资产的质疑之外，债权人最为担心的是FF公司的价值及未来发展。

在听证会上，贾跃亭称，FF是目前行业公认的在智能互联网电动车领域拥有世界领先产品和技术的公司，目前，来自中东、亚太和美国的多家重量级投资方都表达了投资FF的兴趣，因此希望全体债权人能够支持其个人破产重组计划，推动FF的B轮融资。

此前，贾跃亭将股权分给FF合伙人的做法遭到部分债权人质疑。

对此，贾跃亭在听证会上回应称，在与恒大和解以及建立FF员工期权池之后，他个人所持FF的股权比例在40%左右。在制定全球合伙人计划以及提交个人破产重组申请之前，已经对他个人所持的这部分40%左右的FF股权及其收益权的分配做了细致测算：即将转入债权人信托的FF股权拥有特殊股份收益权，该部分股权的总收益额远超过FF全球合伙人将获得的收益，预计占到贾跃亭原有所持FF股权收益额的七八成左右。与此同时，贾跃亭强调，全球合伙人计划是保障FF继续健康前行的关键，也是最大限度确保债权人利益的重要举措之一。

贾跃亭还在听证会上称，尽管这两年因为资金问题减缓了FF 91的量产进程，但是，FF核心团队不断对FF 91进行了产品技术迭代和进化，确保了FF 91至今在全球智能汽车领域领先。

据现场债权人透露，贾跃亭首次明确提出FF 91有可能实现国内量产，称FF 91如果实现中美两地大规模量产，将有望实现成本大幅下降，这在全球最大的汽车市场中国将有极大的市场潜力。

据称，促使贾跃亭作出这一改变的，应该是11月25日债权人大会上众多债权人提出了FF 91在中国量产的建议。