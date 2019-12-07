日本泡沫期的钻石流向中国等新兴国

在日本国内最大的珠宝批发商业区，外国买家瞄准了日本经济泡沫时期日本人从全球买来的钻石。由于钻石主人的高龄化，以及家人整理遗物等原因，这些“泡沫时期的遗产”开始出现在二手市场，并不断流入经济持续增长的中国和印度等新兴市场国。

据日经中文网12月6日报道，贸易统计数据显示，日本钻石出口额在2015年创下历史最高记录，达到约85亿日元（1.06亿新币）。2018年为72亿日元，与10年前相比增加了三倍以上。因为日本几乎不出产钻石，出口的钻石以二手商品为主。

按金额计算，出口地排在首位的是香港，从这里出发再销往全球各地。排在第二位的是中国大陆，其次是以色列。

APRE株式会社DAIYA Corporation公司10月联合举办了拍卖会，竞争十分激烈。

APRE说，在经常参加拍卖会的约80家珠宝商中，外籍竞拍者占到了约40%。这一比例在一年内几乎翻了一番。

在印度人经营的珠宝批发公司负责竞拍的一位男性工作人员说，尤其是印度和中国的买家，“我们将拍到的二手钻石带回国进行研磨再加工，价格会涨很多”。

日本的二手钻石为何会备受青睐呢？APRE的社长菊地温以认为，“因为泡沫时期流入日本的很多高级珠宝在日本家庭处于休眠状态”。一位中国买家也说，日本经济泡沫时期的二手钻石比任何国家的品质都好，而且便宜。

日本在1980年代迎来泡沫经济时期后，钻石的需求进一步高涨。业内相关人士介绍，泡沫时期日本国内卖出了相当于数十万亿日元的珠宝，而钻石占其中的大部分。

泡沫破灭后日本经济下滑，钻石交易量减少。很多钻石在家庭成为“压箱底之物”，但最近越来越多的钻石回流到了二手市场。因为泡沫时期的钻石主人已经步入老龄化，或者已经去世。

从事珠宝整理和处置咨询的Jewelry Asset Managers公司董事上之原匡介绍，“很多人是继承了父母遗产或被老人赠送，过来出售钻石的人在这四、五年间增加了很多”。

二手珠宝交易店Gold Plaza的鉴定师川崎拓分析，“以年轻人为中心，越来越多的人抱着与其拥有高级珠宝，不如卖了拿钱旅游的想法。这一观念的变化也是二手钻石重现市场的背景之一”。

日本钻石的进口额在1990年泡沫时期达到峰值（约3700亿日元）之后持续减少。在雷曼危机后的2009年触底后，略有增长。2018年约为940亿日元，与鼎盛时期相差甚远。