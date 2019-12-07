100套房卖200多户 济南一小区安置房变小产权房外售

中国山东济南的一些市民遇上了这样的事，买房后被告知，房子收不了，因为它还被卖给了其他人。

据中国央视财经微信公众号12月6日的报道，该媒体记者探访了山东省济南市市中区的北桥山景苑小区，售楼人员说，这家房地产公司曾经把一些房子给了施工方，来顶工程款。可是，开发公司也还在卖这些顶账出去的房子，没有销售资格的施工方也在卖，这才出现了一房多卖的问题。据了解，当地的街道办事处成立了一个工作组来调查。

济南市陡沟街道办事处陡沟管理区党总支书记杜洪曦说，现在查出来的有一百多套房屋被多卖。

一百多套房被重复销售，有的房子甚至不止被卖了两次，意味着至少有两百多个家庭交了四五十万元人民币，却拿不到房子。

这个小区除了一房多卖，还存在更多问题。小区营销中心工作人员称，因没有房产证，他们一直卖的都是小产权的房子。

据了解，山景苑的房价在每平米5000元（人民币，下同，966.64新币）左右，周边同地段的房价在一万多元，因有明显的价格优势，销售特别火爆。

所谓小产权房，是指在农村集体土地上建设的用于出售的房屋。但是早在2012年，当时的国土资源部、住房城乡建设部就对在建、在售的“小产权房”坚决叫停。

根据售楼处张贴的文件，这个项目是济南市2010年第二批农村建设用地整治挖潜项目的一部分，也就是北桥村的新村建设：村民安置房建设项目。村民们称，安置房一直没有完工，楼却越建越高。

开发商称，村里没钱，盖得多了才挣钱，因为缺乏开发资金，所以增加面积，多盖楼房。就这样，村里的安置房变成了开发商对外销售的小产权房。

对于这种现象，负责规划监管的部门工作人员表示，这个他们管不了。至于如何取得开工许可，建设过程中施工监理又是如何监督的，山东剑威工程建设监理公司工作人员说，当时该项目手续不全，监督方随后撤出来了。

但监管退出并没有影响这个楼盘的继续建设和销售。

山东盛地房地产开发有限公司成立于2013年2月27日，19天后就签订了开发合同，当时的招标资料显示，建设这个项目需要三级开发资质。

被问及三级开发资质是何时拿到的，盛地房地产开发公司董事范维华称不清楚具体情况。

山景苑小区原本规划的是村民新区，按照当地国土资源局的相关文件内容，该地块不得用于房地产开发，对此房地产开发商表示并不是他们自己单方面所为。

当地党总支书记杜洪曦表示对这些情况不清楚，现在已经形成规模了。济南市自然资源和规划局工作人员则表示，现在刚需房贵，这个房子便宜，肯定就手续不全。

就这样，在当地政府和相关主管部门的默许下，这里从村民安置房变成了难以交付的小产权房。