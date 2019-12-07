新华社评美通过涉疆法案：自身劣迹斑斑 何谈指责别人

针对美国国会众议院近日通过的“2019年维吾尔人权政策法案”，新华社今天发表了题为《自身劣迹斑斑，何谈指责别人？》的评论。

文中指出，美国国会众议院近日通过的“2019年维吾尔人权政策法案”，罔顾事实、颠倒黑白，充斥着对中国治疆政策的偏见，再次凸显了美国在反恐、人权等问题上的双重标准，充分暴露其虚伪性和霸权逻辑。

文中提到，人权首先是生命权、生存权和发展权，如果没有安全稳定的社会环境，人们的生命权、生存权和发展权难以得到保障，其他权利都无从谈起。面对一段时期暴力恐怖事件多发频发给各族人民带来的深重灾难，面对各族群众要求打击暴力恐怖犯罪的强烈呼声，新疆依法采取了一系列反恐、去极端化举措，响应和落实《联合国全球反恐战略》决议和联合国《防止暴力极端主义行动计划》，极大地扭转了当地的安全形势。这些努力，清除的是阻碍新疆各族人民实现美好生活的毒瘤，换来的是新疆的繁荣稳定，不仅最大限度保障了公民基本人权免遭侵害，得到新疆各族人民的拥护和支持，也为国际反恐事业作出了重要贡献，积累了有益经验。

文中称美国出台所谓“法案”无视新疆社会大局稳定、人权事业进步等客观事实，对新疆依法采取的反恐、去极端化措施恶意指责、抹黑污蔑，甚至通过捕风捉影、捏造事实的手段泼脏水。“三股势力”在新疆煽动民族仇恨、制造民族矛盾、破坏宗教和谐、实施暴力恐怖活动的时候，美国一些政客装聋作哑、漠不关心；在新疆发展势头越来越好、各族人民日益过上和谐安宁生活的时候，他们却跳将出来，摆出一副伪善的面孔，对所谓新疆维吾尔人权问题横加指责。这样的美式双重标准，对新疆人民的生命安全缺乏起码的尊重，何其虚伪，何其霸道，严重违背国际道义和人类良知，为一切善良和正义的人们所不齿。

实际上，美国喜欢拿人权问题做文章，只不过是以“人权”为幌子，行干涉他国内政、遏制他国发展之实，最终为的还是一己之私。美国的涉疆法案，就是这样一个利用所谓人权问题干涉中国内政的拙劣“作品”。真相不容歪曲，正义不可战胜，美方妄图借所谓“新疆问题”破坏新疆繁荣稳定、遏制中国发展进步的图谋注定会失败。

该评论文章强调，知者自知，明者自明。长期以来，美国在反恐和人权问题上玩弄双重标准：把反恐作为推行地缘政治的手段，不仅越反越恐，还造成地区动乱不安，导致数以百万计的无辜民众伤亡，大量难民流离失所；以所谓“人权卫士”自居，摆出一副“人权教师爷”的架势，动辄对他国人权状况指手画脚，却对自身劣迹斑斑的人权纪录避而不谈。试看今日之美国，贫富分化日益严重，种族歧视变本加厉，性别歧视触目惊心，移民悲剧不断上演，自己一身毛病，哪有什么资格指责别人？

文章最后说，美方奉行双重标准，严重破坏国际反恐合作，造成了数不胜数的人道主义灾难，这种害人害己的霸权行径，早就不得人心。奉劝美国一些人顺应时代潮流、摒弃双重标准，停止在所谓新疆人权问题上无事生非、兴风作浪，否则，必将搬起石头砸了自己的脚。