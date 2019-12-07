中越再启海事合作会谈

中国和越南这两个海洋主权争端国家再次开始海事合作会谈。两国今年早些时候进行了长期的对峙。分析说，中越此后关系时而紧张时而平和将是常态。

据美国之音引述越南通讯社报道，，越中两国的海事合作工作组12月4日在胡志明市举行了第13轮会谈，两国外交部的中层官员参加了会谈。

政治观察人士认为，这两个国家本月开始会谈的主要原因是，中国今年10月从争议海域撤出了一艘测量船，而越南又成为亚细安组织的轮值主席国。

分析人士说，越南明年担任亚细安轮值主席国，所以应该在当地扮演谈判角色。中国也希望能在2020年底越南轮值主席国到期之前与越南和平相处，防范亚细安在南中国海采取行动。

澳大利亚新南威尔士大学荣休教授塞耶说，“中国必须对付由越南担任轮值主席国的亚细安，后者已经一直十分强烈地反对中国的行动”。

胡志明市社会科学与人文大学国际研究中心主任阮成中说，越南政府希望民众了解，为了防备以后可能出现的不测，政府正试图与中国沟通。双方的会谈可能会就捕鱼和能源勘探达成更多的协议。

新加坡南洋理工大学海洋安全研究学者高瑞连（Collin Koh）说：“越南现在已经成为亚细安轮值主席国，所以如果继续对中国采取更加激进的立场，越南感到不利于自己的形象，尤其是中国的考察船已经撤离了万安滩”。

高瑞连说，中国未来依然会“在可控范围内进行胁迫”，越南会希望中国停止胁迫。目前的会谈是这种斗争与和解“周期的循环”。

专家指出，中国和越南至少过去20年来就是谈完了吵，吵完了谈，反复几十次。双方一旦搁置一个具体的议题，一方或双方又想扮演和事老时，外交就会出现，尤其是中国与亚细安组织的紧张对话即将登场之际更是如此。双方的会谈不会解决南中国海的主权争议。

中越两国通常在中国派军舰或钻井平台进入争端海域后就开始谈判。比如说，越南2014年为了抗议中国派出钻井平台进入争议海域，派船在东京湾附近冲撞了中国的船只。两国都不想让事态扩大，于是加速谈判。两国高级官员2017年在越南会谈，同意对南中国海的争端进行管控。

中国“海洋地质8号”能源考察船今年6月在距离越南东南海岸350公里的万安滩周边争议水域开始游弋时，两国开始对峙。越南授权的一个钻井平台10月表示停止在当地的作业，中国的考察船第二天撤离了这片海域。