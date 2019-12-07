中日竞争印尼基建市场 专家：价格和资金上中国占优

专家认为，中国公司在技术创新、价格质量比以及金融资源方面的优势将增加它们同日本公司争夺雅加达地铁建设项目获胜的机会。

据俄罗斯卫星通讯社报道，该媒体采访的专家表达了这一观点。

印度尼西亚计划到2030年投资400亿美元（544.05亿新币）建设长230公里的地铁线。目前雅加达地铁仅有16公里。以前在修建地铁时，日本人帮助过印尼人。其中，日本还提供了11亿美元的贷款。考虑到这一点，专家们认为日本是印尼扩大地铁网络的潜在参与者之一。

专家们不怀疑日本将挑战中国，日本已在印尼建设东南亚第一条高铁，将把雅加达和万隆连接起来，建设项目将于2021年完工。该项目估计耗资60亿美元。

俄罗斯科学院东方研究所专家阿列克谢·德鲁戈夫受访时指出，印尼将需要外国技术援助和资金来实施该计划。他认为，中国拥有巨大的投资能力，这确实增加了它在与日本公司争夺印尼基础设施建设市场中获胜的机会。

阿列克谢·德鲁戈夫说：“一切都取决于日本人的竞争力。现在很难对其做出判断。尽管如此，中国有一切机会赢得地铁建设和其他项目实施的招标。除日本外，也许感到奇怪，新加坡也可能是一个严重的竞争对手。它有足够的资金来投资印尼。而美国未必能被视为重要的竞争对手。”

外交学院国际关系研究所周永生教授受访时则特别强调了中国建筑公司的技术优势。周永生说，中国地铁技术和地铁设备已经比较成熟完善，同样的报价，应该说中国公司建造的地铁质量要优于日本公司。而且，印尼有华人华侨的基础，相对于日本公司来说，中国公司对印尼的国情更加熟悉。

最近，中日两国领导人越来越强调两国公司在第三国市场上开展合作的可能性。周永生认为，雅加达地铁建设可能会成为这些项目中的一个。

他认为，中日公司可以进行合作，包括此次的地铁项目。共同竞标是一种理论上可以考虑的选择。

许多专家还把中日建筑公司视作争夺吉隆坡-新加坡高铁项目的主要竞争对手。去年马来西亚由于财政原因暂停参与。但近几个月来马来西亚和新加坡已就建设高铁的可能性恢复磋商，但其财政条件已与以前不同。马来西亚还尚未做出最终决定。