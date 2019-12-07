日政府公文记载：陆军每70人需要一名慰安妇

日本媒体获悉，围绕慰安妇问题持续收集相关公文的日本内阁官房在2017和2018年度新收集了总计23份文件。其中，日本驻华领事馆的报告中记载了“陆军方面考虑每70名兵员需要一名左右女招待”、“搭乘军用车南下的特殊妇女”等内容。“女招待、特殊妇女”在其他报告中被解释为“与娼妓同样”、“被强迫从事丑业”，意指慰安妇。

据共同社12月6日的报道，23份公文中13份是日本外务省名为《关于取缔支那渡航妇女事项》的1938年机密文件。均为驻华领事馆与外务省的联络内容。

济南（山东省）总领事提交外务相的报告中记载，随着日军的进入，在当地从事色情业的女性不断增加。详细记述了“内地人艺妓101、同女招待110、朝鲜女招待多达228”，“预想皇军前进的情况，到4月底至少在当地集中500特殊妇女”。此外还写道，占领徐州后她们“搭乘军用车”，有186人南下。

青岛（山东省）总领事的报告中记载了“海军方面希望增加艺妓女招待合计150名，陆军方面考虑每70名兵员需要一名左右女招待”。

日本关东学院大学现代史教授林博史说，“这是佐证了以军队为主体、有计划地集中女性的内容。通过领事馆询问了外务省。”

1993年时任日本官房长官河野洋平的谈话认定“军队参与”，上述文件或成为补充这一点的资料。日本安倍政府在继承河野谈话的同时，所持立场为“没有发现直接表明军方和政府机关所谓强行带走的表述”。

日本内阁助理官房长官室接受共同社采访称：“与迄今为止的政府见解没有不同。”