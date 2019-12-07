成都一火锅店连续三年用老油 八人被刑拘

中国四川成都警方查处了一火锅店的火锅老油及渣料110斤。共有八人被刑事拘留。

据四川观察12月6日的报道，中国成都市成华区公安分局今年10月底接获据报，辖区内的重庆渝江北老灶火锅店底料中有疑似使用老油的情况。

民警发现，该火锅店生意火爆，一天售出的锅底在100份以上。检查过程中，民警现场查获火锅老油及渣料110斤，挡获犯罪嫌疑人八名。

该火锅店负责人付某等人交代，该店于2016年6月开业，为节约成本，他们安排传菜员将客人吃剩下的火锅底油，倒入预先准备的，带有过滤网的，不锈钢桶内进行过滤，每晚待店内客人走完之后，在厨房内进行老油的加工制作，再将分离好的老油重新配置，提供给下一批客人食用。

整个油渣分离及炼制过程均在店内仅12平米的厨房内完成，环境及其肮脏。并且老油在加工过程中，不断加热就会出现酸败，氧化和分解等一系列化学变化，可能会产生一些对人体有害的物质，食用后会引起消化不良，腹痛腹泻等症状。

除此以外，老油中还含有大量的细菌，真菌等有害微生物，如黄曲霉素等致癌物质，食用后有致癌的风险。

目前，犯罪嫌疑人付某，张某，赵某及火锅店厨师，工作人员等八人，因触犯了刑法第144条，涉嫌生产，销售有毒，有害食品，被刑事拘留。