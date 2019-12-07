中国文旅部拟加强审核说唱、脱口秀等节目

中国文化和旅游部拟加强对说唱、脱口秀、沉浸式演出和相声等节目的审核。

据中国文旅部官网12月6日发布的信息，该媒体起草了《文化和旅游部关于进一步加强演出市场管理的通知（征求意见稿）》，并向公众公开征求意见。

该意见稿写道，营业性演出内容审核、票务销售、现场监管等方面存在薄弱环节，影响了演出市场高质量发展。为进一步加强演出市场管理，将有关事项进行通知。

一是要加强演出活动管理，其中提到要加强内容审核。涉及重大革命和历史题材，涉及中共和国家重大决策部署题材，涉及民族和宗教题材的演出剧目，要加强与相关部门沟通，严把内容准入关。

还有就是重点对电音类、说唱类节目进行审核把关，配合公安等部门加强对演出现场、电子显示屏内容以及互动环节的监督检查，督促演出举办单位防范人群踩踏等安全事故。对沉浸式演出活动，要加强演出全流程审核，防止出现封建迷信、血腥恐怖等内容。对小剧场演出活动，要重点加强脱口秀、相声以及先锋话剧、实验话剧等语言类节目的内容审核和现场监管。

意见还提出，要加强演出网络直播管理。营业性演出活动需要进行网络直播的，演出举办单位应当在报批时一并提出申请。组织演艺人员从事线下现场演出的网络直播，应当取得《营业性演出经营许可证》，并依法办理相关手续。