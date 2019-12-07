中国国家外汇管理局：上月外汇储备较前一个月减少95.7亿美元

中国国家外汇管理局今天表示，截至11月末中国外汇储备余额为30955.91亿美元（42103.91亿新元），较之前一个月减少95.7亿美元。

根据澎湃新闻报道，中国国家外汇管理局今天公布的数据显示，截至11月末中国外汇储备余额为30955.91亿美元，较10月末减少95.7亿美元。

中国国家外汇管理局新闻发言人、总经济师王春英在答记者问中谈到外汇储备规模变动的原因时表示：“11月，我国外汇市场供求保持基本平衡，市场预期总体稳定。受全球经济增长、货币政策预期、贸易局势等因素影响，美元指数小幅上涨，主要国家债券价格有所下跌。汇率折算和资产价格变化等估值因素，是影响当月外汇储备规模变化的主要原因。”

11月，人民币对美元汇率一度升破“7”关口。

今年以来，中国外汇储备上升了229亿美元，升幅0.7%。

具体来看，外汇储备从去年11月出现一波五连涨，去年11月、12月和今年前三个月分别增加了86亿美元、110.15亿美元、152.12亿美元、22.56亿美元和85.8亿美元。

王春英在答记者问中表示：“今年以来，我国经济继续保持总体平稳、稳中有进发展态势，主要指标运行在合理区间内，有效应对了国际风险挑战明显增多的复杂局势。受此支撑，我国国际收支保持基本平衡，外汇储备规模总体稳定。”

中国国家外汇局称，当前全球经济增长放缓，外部不稳定不确定性因素依然较多，但中国经济发展有着巨大韧性、潜力和回旋余地，经济长期向好的态势不会改变，并将坚持新发展理念，推动经济高质量发展，持续推进更高水平的对外开放。这有利于中国外汇市场保持平稳运行，也将为外汇储备规模总体稳定提供支撑。

官方储备资产表同时显示，11月中国央行黄金储备为6264万盎司，环比持平，连续两个月未增持。