兰州兽医研究所布鲁氏菌阳性人数升至96人

兰州兽医研究所317名师生的布鲁氏菌检测结果显示，目前呈血清学阳性人数升至96人，但均为隐性感染，无明显症状。

根据央视新闻客户端今天发布的消息，据兰州市疾控中心信息，截至今天中午12点，已经对兰州兽医研究所317名师生进行布鲁氏菌检测，其中96人呈血清学阳性，目前均为隐性感染，无明显症状。专家提示，布鲁氏菌病人与人传染几率极低，目前没有过人间传染病例。

布鲁氏菌病是由布鲁氏菌属的细菌侵入机体，引起人兽共患的传染性变态反应性疾病，是《中华人民共和国传染病防治法》规定报告的乙类传染病。

布鲁氏菌主要的传染源为羊、牛等牲畜，传播途径主要有直接接触病畜或其排泄物、消化道，如喝生牛奶或做饭过程中生熟案板不分，以及呼吸道吸入布鲁氏菌污染的飞沫、尘埃传播3种。

布鲁氏菌病急性期病例表现为发热、多汗、肌肉和关节疼痛、乏力、肝脾淋巴结肿大。慢性期病例多表现为关节损害，关节强直，长期发热等，不能从事体力劳动，群众称之为蔫巴病、懒汉病。布鲁氏菌病还会危害男性睾丸、女性卵巢等生殖系统。

据原中国国家卫计委印发的通知显示，20世纪90年代中后期以来，中国布鲁氏菌病疫情持续上升，近年疫情上升趋势更为明显，发病率居甲、乙类传染病前10位。

此次发生疫情的兰州兽医研究所为中国农业科学院下属单位，据其官网介绍，成立于1957年，在草食动物疫病研究上具有传统优势。研究所下设5个研究部门，分别为口蹄疫病研究室、家畜寄生虫病研究室、家畜传染病研究室、人兽共患病研究室和禽病研究室。此次最先发现布鲁氏菌血清学阳性的人员就来自口蹄疫防控技术团队。