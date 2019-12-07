暨南大学明年招生简章要求港生无犯罪记录

暨南大学公布明年招收香港学生简章，要求学生“无犯罪记录”，“免试入学”一项也调整为“申请审核入学”。

根据观察者网报道，暨南大学前天公布了2020年招收香港学生简章（下称《简章》），要求报考学生“无犯罪记录”。往年的“免试入学”一项，今年调整为“申请审核入学”，但具体内容不变。

报道介绍，作为第一所由国家创办的华侨高等学府，暨南大学素有“华侨最高学府”之称，建校至今共培养了来自170多个国家和地区的各类人才30余万人。

暨南大学已成为香港、澳门、台湾和华侨华人学生赴中国大陆升学的首选。目前，暨南大学有全日制学生40029人，其中本科生27836人，研究生12193人；来自123个不同国家和地区的在校华侨、港澳台和外国留学生13728人，其中香港学生5554人，居全国第一。

暨南大学计划进一步扩大港澳台侨和留学生的招生规模，三年内力争把港澳台侨和留学生在校生比例从现在的33%提升至40%。

《简章》透露，凡中六毕业或以上学历、年龄不超过30周岁、品行端正，无犯罪记录，身体健康的香港学生，持香港永久性居民身份证（或居民身份证）和《港澳居民来往内地通行证》（回乡证）或港澳居民居住证者，均可参加报名。

暨南大学有关负责人表示，考生所持证件的有效期应与学习期限相适应。如发现证照有疑义，将提交公安部门或相关签发部门进行认定，对涉嫌造假者，将依法追究相关法律责任。目前保送入学工作已经开始，考试入学工作则安排在明年3月，申请审核入学工作安排在明年7月。

