广东佛山某肉联公司因涉嫌交易屠宰病死猪肉被责令停业

广州和佛山两地政府近日通报，涉嫌交易、屠宰病死猪肉的佛山某肉联公司已被责成停业整顿，涉事人已被控制。此前该公司出场的病死猪肉流入了广州市场。

根据新华社报道，广州和佛山两地政府部门本月2日通报，因交易、屠宰病死猪肉，佛山合谊肉联有限公司已被责成停业整顿，相关嫌疑人被带走调查。广州涉嫌销售死猪肉的两名猪肉档主也已被控制。

佛山市南海合谊肉联有限公司上月30日被曝光涉嫌交易和屠宰、出场病死猪肉。据了解，佛山市南海合谊肉联有限公司属于广东省生猪屠宰标准化企业。

佛山市南海区政府2日表示，在获悉情况后，南海区公安、农业、市场监管等部门已赶赴现场，成立事件调查处置工作组，责令南海合谊肉联有限公司从12月1日中午起禁止生猪调入。2日，在库存生猪处理完毕后，屠宰场停业整顿，相关嫌疑人已被带走调查。

一些病死猪肉经屠宰场后流入了广州市。广州市广州市场监管局当日对外通报，佛山合谊肉联有限公司屠宰病死猪的事情被曝光后，广州已对全市农贸市场、超市和肉品经营店等经营场所全面开展核查，一旦发现该公司生产的猪肉食品，全部下架、停止销售。

截至当日15时，已核查猪肉食品经营业户1699家次。广佛两地政府部门表示将加大生猪屠宰、经营、加工等环节的执法检查力度，严惩违法者。黄埔区鱼珠街顶岗临时疏导点黄某冲经营的“乡下”土猪档和顶岗平价农贸市场杨某颖经营的“红土”走地猪档因涉嫌销售佛山病死猪肉，经营者已被公安机关控制。