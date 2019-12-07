首次同天发两箭 中国发射“一箭六星”成功

中国在太原卫星发射中心用快舟一号甲运载火箭，成功将“和德二号”A/B等六枚卫星发射升空，这也是中国首次同天在同一场所两次成功发射同一型号火箭。

根据澎湃新闻报道，据央视新闻发布的消息，今天下午4时52分，中国在太原卫星发射中心用快舟一号甲运载火箭，采用“一箭六星”的方式，成功将“和德二号”A/B卫星、天仪16/17卫星、天启四号A/B卫星发射升空。卫星顺利进入预定轨道，任务圆满成功。

“和德二号”A/B卫星是“天行者”星座首批业务星，由北京和德宇航技术有限公司自主设计研制，主要为全球用户提供环境感知、物资监管、应急通信增强、全球船舶和航空器信息采集等服务。

天仪16/17卫星是长沙天仪空间科技研究院有限公司自主研发的中分辨率微纳遥感卫星，综合性能指标达到同类卫星国际先进水平，主要用于开展灾害应急监测、海洋海事应用、农业遥感服务、极地环境监测等卫星数据应用。

天启四号A/B卫星是北京国电高科科技有限公司研制生产的低轨物联网卫星，卫星入轨后，将实现5星组网运行，为政府、行业等用户提供全球物联网数据传输和应急通信、物资跟踪及态势感知等服务。

快舟一号甲运载火箭是中国航天科工集团有限公司航天三江集团所属航天科工火箭技术有限公司研制的一款小型固体运载火箭，采用国际通用接口，主要为低轨小卫星提供发射服务，具有入轨精度高、准备周期短、发射成本低等特点。此次是快舟一号甲运载火箭今年第5次执行发射任务。

这也是中国首次同一天在同一发射场两次成功发射同一型号火箭。今天上午10时55分，快舟一号甲运载火箭在太原卫星发射中心，成功将“吉林一号”高分02B卫星发射升空。