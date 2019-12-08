李佳芬代夫访美 吁支持国民党不分区

距离明年台湾大学仅一个多月的时间点上，国民党总统候选人韩国瑜妻子李佳芬7日在美国华盛顿的侨宴上，呼吁旅美台胞支持国民党所有候选人，以及同党所有不分区立委；韩国瑜则透过预录影片喊话，称明年总统大选为中华民国生死保卫战，拜托大家踊跃返台投票，用行动保护自己的国家。

综合《中时电子报》、《联合报》等台媒报道，李佳芬上台发言约20分钟，期间回应最近多起事件；李佳芬说，这段时间以来，不断抹黑、造谣，让她变成全台湾最喜欢干政的夫人，但她其实是非常喜欢偷懒、窝在家里的人。

李佳芬还说，她从不知道一个人从小到大可以有这么多缺点被骂，她和韩国瑜好像一对鸳鸯大盗；但她不在乎外界如何讲她，因为家庭价值重于一切，一个圆满的家庭可以抵挡外界压力。

她也提及“网军案”指出，因网路霸凌造成优秀的驻日处长（指驻大阪办事处前处长苏启诚）寻短，这种现象非常讽刺，因为政府不断在学校宣导友善校园，反制霸凌，“但看看我们的社会，给孩子什么样的示范？”

李佳芬代夫出征访美拜访侨界，7日出席由大华盛顿韩国瑜后援会、大华府侨学界韩国瑜后援会在马州新财神大酒楼举办的侨宴，曾任台湾外交部长的台中市前市长胡志强、邵晓铃夫妇等人也到场。

李佳芬致词从家庭谈到台湾，表示虽然这段时间家庭面临天翻地覆的改变，但核心价值始终没变，“那就是单纯”；她还说，每当孩子要购物，她总会告诉孩子，再仔细想想这些是想要，还是需要。

谈到国家，李佳芬说，中华民国到了生死存亡的关键，过去不知道中华民国四个字如此岌岌可危；她和韩国瑜都是平凡人，但两人到各地，会遇到对韩国瑜下跪的民众，抱着李佳芬痛哭的妇女，想想“我们在岛内的同胞们，心里有多么苦”。

李佳芬并说，若韩国瑜当选，要让所有年轻人、所有年轻公务人员，都能到海外获取经验；唯有国际化，才能打开台湾所有各条道路。

此外，针对媒体报导李佳芬钦点由高雄市新闻局前局长王浅秋加入选战发言团队，让原发言人叶元之、何庭欢退居二线；李佳芬安慰叶元之，不要难过，不要听这些闲话，叶元之则说，自己还想再拼，一起迎接胜利。

原本因餐厅消防安全考量而计划分两处举行的侨宴，最后主办单位仍决定在新财神餐厅安排逾60桌。